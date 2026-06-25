La selección de Túnez mostró su colapso defensivo en el Mundial 2026 al encajar dos goles en los primeros siete minutos ante Holanda en la tercera jornada, y un tercero en la segunda parte. Ya son 12 los tantos recibidos, lo que la convierte en la defensa más débil del torneo.

Las «Águilas de Cartago» iniciaron con un 5-1 ante Suecia, luego perdieron 4-0 con Japón y finalmente 1-3 contra Holanda.

Curaçao, con 9 tantos recibidos, es la segunda peor defensa. Suecia y Catar, con 7 cada una, les siguen. La diferencia con Túnez evidencia sus graves problemas defensivos.

Túnez, ya eliminado, podría cerrar el torneo con uno de los peores registros defensivos de la historia. Su último partido solo añade otro capítulo a un calvario que comenzó en el primer minuto de este Mundial.







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