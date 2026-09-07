¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

10+5: la portería de la Serie A bajo el dominio de 7 estrellas

Inter Milán vs SSC Nápoles
Inter Milán
SSC Nápoles
Serie A
Udinese vs Lazio
Udinese
Lazio
Juventus vs AC Milán
Juventus
AC Milán
Roma vs Atalanta
Roma
Atalanta
Lautaro Martínez
M. Thuram
K. Yildiz
N. Paz
K. Davis
Italia
Argentina
Francia
Turquía
Jamaica

Notable superioridad en las dos últimas temporadas

Una estadística centrada en las dos últimas temporadas de la Serie A reveló una lista de 7 jugadores que lograron marcar al menos 10 goles y repartir 5 asistencias o más.

Encabeza la lista el argentino Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, con 19 goles y 6 asistencias, según los datos de la red Opta.

La lista también incluyó al delantero del Inter, el francés Marcus Thuram: marcó 14 goles y dio 6 asistencias, mientras que el danés Rasmus Højlund, delantero del Nápoles, figuró con 14 goles y 5 asistencias.

Este dúo decidió la victoria del Inter sobre el Nápoles por 3-2 en la tercera jornada de la Serie A, donde el capitán argentino marcó dos goles y Thuram completó el triplete, mientras que Højlund firmó uno de los dos goles del Nápoles.

Paz y Krstović, en la lista

El argentino Nico Paz marcó 13 goles y dio 6 asistencias durante ese mismo periodo con el Como, en cuyas filas continuará durante la temporada 2026-2027 según el acuerdo cerrado con el Real Madrid.

Paz contribuyó a la victoria del Como por 4-1 sobre el Génova en esa misma jornada, al firmar el tercer gol.

 La Serie A gratis en stc tv para los clientes de los paquetes Beti Fiber, Mofawtar 4, Max y Pro 4 y 5¡Míralo ahora!

La lista también incluyó al montenegrino Nikola Krstović, delantero del Atalanta, tras acumular 11 goles y 5 asistencias, mientras que el turco Kenan Yıldız marcó 10 goles y dio 6 asistencias con la Juventus.

Completó el septeto Keinan Davis, delantero del Udinese, que marcó 10 goles y dio 5 asistencias.

Lee también: Oficial: fichaje sin precedentes de la liga marroquí a la Premier League

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google