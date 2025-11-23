Zinho Vanheusden se retira a los 26 años y conmueve con su mensaje de despedida

Tras pasar siete años en la academia juvenil del Standard de Lieja, Vanheusden fue descubierto por los entrenadores juveniles del Inter y se incorporó a su academia en 2015. A los 16 años, el defensor era considerado uno de los talentos más prometedores de Europa, con expectativas de brillar en el primer equipo del gigante de la Serie A.

Sin embargo, su progreso en el Inter se vio frenado por una serie de lesiones, y nunca llegó a debutar con el equipo senior. Permaneció vinculado al club hasta 2025, pero pasó por cesiones a equipos como Standard de Lieja, Génova y AZ. Finalmente, en el verano de 2025, se trasladó al club español de tercera división Marbella en busca de relanzar su carrera.

Al inicio de la temporada, disputó siete partidos con el club español, antes de que una tercera rotura del ligamento cruzado anterior en su carrera lo obligara a anunciar su retiro a los 26 años. Vanheusden también representó a Bélgica en categorías juveniles y debutó profesionalmente con la selección en 2020, en un amistoso contra Costa de Marfil que terminó 1-1, su primera y única aparición internacional.