Getty Images
Zinho Vanheusden se retira a los 26 años y conmueve con su mensaje de despedida
Una estrella en formación en la cantera del Inter
Tras pasar siete años en la academia juvenil del Standard de Lieja, Vanheusden fue descubierto por los entrenadores juveniles del Inter y se incorporó a su academia en 2015. A los 16 años, el defensor era considerado uno de los talentos más prometedores de Europa, con expectativas de brillar en el primer equipo del gigante de la Serie A.
Sin embargo, su progreso en el Inter se vio frenado por una serie de lesiones, y nunca llegó a debutar con el equipo senior. Permaneció vinculado al club hasta 2025, pero pasó por cesiones a equipos como Standard de Lieja, Génova y AZ. Finalmente, en el verano de 2025, se trasladó al club español de tercera división Marbella en busca de relanzar su carrera.
Al inicio de la temporada, disputó siete partidos con el club español, antes de que una tercera rotura del ligamento cruzado anterior en su carrera lo obligara a anunciar su retiro a los 26 años. Vanheusden también representó a Bélgica en categorías juveniles y debutó profesionalmente con la selección en 2020, en un amistoso contra Costa de Marfil que terminó 1-1, su primera y única aparición internacional.
- AFP
Vanheusden conmueve con su mensaje
En Instagram, el jugador de 26 años escribió: "Hoy tomo una decisión que nunca pensé que tendría que tomar a esta edad. Después de 22 años de fútbol —desde que tenía cuatro años hasta hoy— mi vida como futbolista profesional llega a su fin. El fútbol me ha hecho quien soy. Me dio una vida que nunca soñé de niño. Desde apoyar a mi club favorito junto a mi papá en Sclessin, hasta jugar cientos de partidos para él, marcar para los Ultras e incluso tener el honor de ser capitán. No se detuvo ahí... también debuté con la selección nacional y jugué en la Serie A, cosas que parecían imposibles cuando empecé.
"Pero junto a todo lo hermoso, los últimos años fueron muy duros. Mucho más pesados de lo que imaginé: lesiones, operaciones, inyecciones, medicación... Di todo para volver, pero cada vez era más difícil. Buscaba alcanzar mi nivel, jugaba con dolor demasiado a menudo y vivía con incertidumbre sobre cómo reaccionaría mi cuerpo tras cada entrenamiento o partido. Seguía luchando por ser el jugador que quería, pero siempre aparecía un nuevo obstáculo. En mi corazón siempre querré ser futbolista, pero mi cuerpo ha dicho basta. Por respeto a mí mismo, a mi salud y como padre, tomo esta decisión.
"Es surrealista escribir esto, pero quiero poder caminar sin dolor, jugar con mi hijo y disfrutar de la vida con mi familia. No sé cómo será levantarme cada día sin fútbol, pero lo descubriré ahora."
Exestrella del Inter lleva el nombre de un famoso futbolista brasileño
En 2017, el padre de Zinho, Johan Vanheusden, reveló que había nombrado a su hijo en honor al famoso futbolista brasileño Zinho, quien brilló con la Seleçao en el triunfo de la Copa Mundial de 1994.
En declaraciones a Sporza, Johan explicó: "La 'h' en Zinho se pronuncia como una 'j', al estilo portugués. Nuestro hijo lleva el nombre del futbolista brasileño Zinho. Me pareció fantástico en el Mundial del 94. Cinco años después, en 1999, la elección del nombre para nuestro hijo fue rápida."
- AFP
¿Qué hará Vanheusden ahora?
El joven de 26 años ahora se enfocará en recuperar su forma física tras este nuevo revés. Por el momento, no tiene claro cuál será su futuro, pero, al igual que otros futbolistas retirados, podría explorar un rol en la gestión deportiva para seguir vinculado al juego que ama profundamente.
