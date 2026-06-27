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Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Yildiz, el plan de recuperación de verano acordado con la Juventus

Juventus
K. Yildiz

El turco disputó 57 partidos en la temporada 2025-26, aunque muchos se vieron afectados por un problema de rodilla.

Kenan Yildiz dedicará el verano a recuperarse físicamente y a entrenar de forma personalizada. Tras una temporada muy exigente, el joven talento de la Juventus descansará unas semanas para recargar energías tras los numerosos compromisos con club y selección. Según TuttoJuve.com,seguirá un programa físico específico del equipo médico y los preparadores de la Juventus para resolver de forma definitiva los problemas de rodilla que han limitado su rendimiento y regresar sin molestias.


El objetivo del club es claro: poner al “10” en condiciones óptimas para llegar en plena forma a la próxima temporada. Tras un curso casi sin descanso, dosificar su carga de trabajo será clave para proteger a un jugador que, con solo 20 años, ya es pilar del presente y futuro de la Juventus.



  • La temporada que acaba de terminar ha consolidado a Yildiz. Tras disputar el Mundial de Clubes del verano de 2025, el jugador de 2005 afrontó un intenso calendario en la 2025-26: 47 partidos con la Juventus y 11 goles, cifras que reflejan su crecimiento y peso en el equipo.


    Con Turquía jugó 10 partidos, incluidos los tres del Mundial, y marcó tres goles, ninguno en la cita mundialista.


    En total, entre club y selección, ha disputado 57 partidos oficiales, una cifra que refleja la carga de minutos y responsabilidad asumida. En la segunda parte de la temporada sufrió molestias en la rodilla, por lo que la Juventus planea gestionar su verano con cuidado para recuperarlo al 100 % de cara al próximo curso.


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