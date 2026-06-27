Yildiz, el plan de recuperación de verano acordado con la Juventus

Kenan Yildiz dedicará el verano a recuperarse físicamente y a entrenar de forma personalizada. Tras una temporada muy exigente, el joven talento de la Juventus descansará unas semanas para recargar energías tras los numerosos compromisos con club y selección. Según TuttoJuve.com,seguirá un programa físico específico del equipo médico y los preparadores de la Juventus para resolver de forma definitiva los problemas de rodilla que han limitado su rendimiento y regresar sin molestias.





El objetivo del club es claro: poner al “10” en condiciones óptimas para llegar en plena forma a la próxima temporada. Tras un curso casi sin descanso, dosificar su carga de trabajo será clave para proteger a un jugador que, con solo 20 años, ya es pilar del presente y futuro de la Juventus.







