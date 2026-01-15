Marruecos mantuvo viva su esperanza de ganar la Copa Africana de Naciones (AFCON) por primera vez en 50 años después de vencer a Nigeria 4-2 en la tanda de penales tras un empate sin goles tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga el miércoles por la noche.

Los Leones del Atlas, como se esperaba, comenzaron el partido como el mejor equipo gracias a los aplausos y rugidos de los miles de sus seguidores que llenaron el estadio hasta el tope.

Brahim Diaz, que ha estado en buena forma en la competición, habiendo encontrado la red cinco veces ya, hizo su primer intento en el noveno minuto, pero simplemente no pudo acertar al objetivo desde una buena posición en territorio enemigo.

Nigeria respondió en el minuto 15 cuando Ademola Lookman probó al portero marroquí Bono, quien hizo bien en asegurarse de que el balón no pasara de él.

La gran oportunidad de Marruecos llegó a Noussair Mazraoui en el minuto 40, ya que logró superar a sus marcadores y estaba seguro de encontrar el objetivo. Sin embargo, el portero de Chippa United, Stanley Nwabali, hizo una parada increíble para negarle al lateral derecho del Manchester United.

Nwabali fue llamado a la acción una vez más apenas siete minutos después del reinicio, pero esta vez fue Abde Ezzalzouli, a quien se le permitió controlar el balón en el área de 18 yardas antes de tomar un tiro.

En la primera mitad, Victor Osimhen, de manera poco característica, luchó por componerse cuando importaba, y esta lucha fue evidente nuevamente en el minuto 67 cuando fue jugado al área pero tardó demasiado en tomar una decisión, resultando en una pérdida de posesión y una oportunidad perdida.

Los Super Eagles tuvieron suerte de no recibir un gol de un córner a 13 minutos del final, ya que el cabezazo de Ayoub El Kaabi, del saque de esquina, voló a centímetros del poste derecho.

Nwabali estuvo allí nuevamente para salvar los fallos de sus compañeros en el minuto 83 cuando Ezzalzouli intentó colocar el balón en la esquina inferior derecha; sin embargo, el guardameta estaba allí para hacer su trabajo de manera efectiva.

Sin goles en las dos mitades, el partido se extendió a la prórroga.

Hubo pocas oportunidades en el tiempo extra, ya que cada equipo jugó cautelosamente, evitando conceder goles en ese momento crítico. Eso explica por qué los dos equipos tuvieron que ser separados por los penales post-partido.

Después de buenos tiros de Neil El Aynaoui y Paul Onuachu para Marruecos y Nigeria, respectivamente, tanto Nwabali - que fue objetivo para Kaizer Chiefs antes del inicio de la temporada 2024/25 - como Bono se destacaron para negar a Hamza Igamane y Ademola Lookman.

Los anfitriones anotaron los penales restantes a través de Eliesse Ben Seghir, Achraf Hakimi y Youssef En Nesyri.

Nigeria respondió a través de Fisayo Dele-Bashiru, pero Bruno Onyemaechi no pudo vencer al guardameta de los Leones del Atlas, permitiendo que los anfitriones avanzaran a la final.