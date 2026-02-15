AFP
Yan Diomande responde a las afirmaciones de que el Liverpool es el «club de sus sueños» y aborda los rumores sobre su traspaso al Bayern de Múnich
Diomande arrasa en la Bundesliga
Diomande jugó los 90 minutos completos de la derrota del RB Leipzig ante el Bayern de Múnich en la DFB-Pokal el fin de semana, pero es poco probable que la eliminación del equipo alemán a manos del líder de la Bundesliga disuada a los posibles interesados. El jugador de 19 años estuvo muy vinculado a un fichaje estrella en enero tras un impresionante comienzo con el RB Leipzig, que a su vez pedía más de 100 millones de libras por el joven.
Uno de los equipos vinculados con el fichaje de Diomande es el Liverpool, actual campeón de la Premier League, que busca incorporar a un nuevo extremo izquierdo. Los Reds vendieron a Luis Díaz al Bayern de Múnich el verano pasado y finalmente no lograron sustituir al colombiano, mientras que el gigante de Merseyside teme perder a Mohamed Salah en verano.
Anthony Gordon, del Newcastle, es otro de los rumoreados objetivos del Liverpool, ya que se espera que el equipo de Arne Slot dé prioridad a un extremo al final de la temporada. Según se informa, el Liverpool es el equipo favorito de Diomande, pero la estrella de Costa de Marfil ha respondido a esas afirmaciones insistiendo en que el Liverpool es el «club favorito de su padre».
El Liverpool no es el «club de sus sueños» para Diomande.
En declaraciones a BILD, Diomande dijo: «La gente lo presentaba como el club de mis sueños. Pero, ante todo, es el club favorito de mi padre.
Siempre fue su gran deseo verme allí algún día porque le encanta el ambiente de Anfield. Siempre hablaba maravillas de Steven Gerrard. Yo era demasiado joven para verlo jugar. Durante mucho tiempo ni siquiera tuvimos televisión en casa. Siento un gran respeto por el Liverpool, pero ahora mismo el club de mis sueños es el Leipzig».
A Diomande también le preguntaron sobre un posible fichaje por el Bayern de Múnich en el futuro y, aunque admitió que era agradable que se le relacionara con un equipo de tal envergadura, el extremo confirmó que aún no había recibido ninguna oferta para fichar por el FC Hollywood.
«Siempre es agradable oír algo así», añadió el jugador. «Pero no he hablado con nadie del Bayern. No es el momento adecuado para eso. Estoy feliz aquí en Leipzig y quiero seguir totalmente concentrado».
Diomande «concentrado y tranquilo» sobre su futuro
Diomande ha marcado siete goles y ha dado cuatro asistencias en la Bundesliga esta temporada, además de completar 68 regates, más que cualquier otro jugador de la primera división alemana, lo que ha despertado el interés de equipos de la Premier League como el Manchester City, el Manchester United y el Tottenham el mes pasado.
Sin embargo, a pesar de ser consciente del interés de los grandes equipos, Diomande ha admitido que no quiere pensar demasiado en el futuro.
«Intento mantener la concentración, escuchar al cuerpo técnico y jugar mi propio juego. La gente puede ver que todo va bien, así que no voy a parar», declaró Diomande a GOAL a principios de este año.
«Mis amigos intentan enviármelo, pero yo intento mantener la concentración y la calma. Para mí, iba a llevar como dos o tres años. También estoy trabajando duro y estoy contento, como si todo sucediera muy rápido, y espero seguir así hasta que termine la temporada».
El Liverpool prepara su plantilla para el futuro
El interés del Liverpool por Diomande no debería sorprender, ya que los Reds buscan asegurar el futuro de su plantilla. Los Reds ya han confirmado que Jeremy Jacquet se trasladará a Anfield en verano, ya que el gigante de Merseyside busca fichar a un sucesor a largo plazo para Virgil van Dijk en el centro de la defensa.
Van Dijk, junto con Salah, firmó un nuevo contrato de dos años el verano pasado, pero cumplirá 35 años en verano. Sumado a las especulaciones sobre el futuro de Ibrahima Konate, el Liverpool ha actuado con rapidez para asegurarse un nuevo central.
El francés, que recientemente sufrió una grave lesión en el hombro con el Rennes de la Ligue 1, estuvo muy vinculado al Chelsea el mes pasado, pero los Blues perdieron la oportunidad de fichar al jugador de 20 años.
