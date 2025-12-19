Yan Diomande: La mejor promesa de Red Bull desde Erling Haaland, siendo desarrollada por Jurgen Klopp antes de la batalla de transferencias entre Liverpool y Manchester City

El rápido ascenso de Diomande ha sido increíble. Solo comenzó seis veces como titular para el Leganés, y meses después es uno de los primeros nombres en la lista del RB Leipzig. Recuerda, este es un jugador que nunca había jugado fútbol profesional hasta marzo de 2025.

Solo le tomó un partido para que Diomande le mostrara a Alemania quién era, ya que anotó en su debut con Leipzig, marcando el primero de la noche en una victoria 4-2 en Sandhausen en la primera ronda de la DFB-Pokal. Fue más difícil conseguir un gol en la Bundesliga al principio, pasando sus primeras siete apariciones sin una contribución, pero desde que rompió ese maleficio, Diomande solo ha ido de fuerza en fuerza.

Un gol y dos asistencias durante la goleada 6-0 del Leipzig contra el Augsburgo a finales de octubre abrieron las compuertas para el adolescente. Otro gol y asistencia siguieron contra el Stuttgart la semana siguiente, convirtiéndolo en uno de los cinco jugadores más jóvenes en anotar en juegos consecutivos de la Bundesliga. También encontró la red contra el Hoffenheim días después.

El hito más notable que Diomande ha alcanzado hasta ahora llegó cuando anotó un hat-trick mientras el Leipzig nuevamente registró una victoria 6-0, esta vez contra el Eintracht Frankfurt, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en la historia de la Bundesliga en lograr tal hazaña, irónicamente solo por detrás del exestrella del Eintracht, Walter Bechtold, allá por 1965.

"Es una fuente de orgullo. Aunque soy diestro, anoté con mi izquierda. Eso muestra que estoy progresando y que no debo parar. Debo seguir trabajando, seguir mejorando y anotar aún más goles," dijo el humilde Diomande al sitio web de la Bundesliga sobre su triplete.

Mientras tanto, a nivel internacional, Diomande ha pasado de ser casi un desconocido en su natal Costa de Marfil a un héroe nacional en poco tiempo, anotando en sus dos últimos clasificatorios para la Copa del Mundo para asegurar su boleto a las finales de 2026 en América del Norte.

"Escucharlo así es simplemente una locura," ha dicho sobre sus hazañas con el equipo nacional. "Pero, por otro lado, honestamente no es una coincidencia. Es todo el resultado del arduo trabajo del equipo. Estoy extremadamente feliz y muy orgulloso. Jugar para el equipo nacional era mi mayor sueño. Ahora soy uno de los jugadores de mi país que lo ha logrado. Como mi modelo a seguir, Yaya Touré. Eso se siente bien."