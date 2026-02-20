¿Ya un nuevo contrato? El Barcelona programa negociaciones con el centrocampista a pesar de haberle vinculado a un nuevo contrato hace cinco meses

El Barcelona considera al joven pivote como una pieza fundamental para el futuro del club. Tras un periodo de rehabilitación y un cuidadoso tratamiento de una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco lateral, Bernal se ha consolidado como miembro de pleno derecho de la plantilla del primer equipo. Esta rápida integración ha llevado al club a reconsiderar su situación financiera actual para reflejar su creciente importancia.

La urgencia se debe a la perfecta adaptación de Bernal al fútbol de élite bajo la dirección de Hansi Flick. Tras superar su contratiempo, el centrocampista es ahora un fijo en la rotación de los partidos. Según se informa, la jerarquía del club está convencida de que Bernal está destinado a «marcar una era» en el Camp Nou, lo que ha llevado al deseo de recompensar su resistencia con un salario acorde al de sus compañeros consolidados.

Aunque el club pretende dar un paso adelante desde el punto de vista económico, la medida también es estratégica. Al mejorar sus condiciones ahora, el Barcelona pretende aislar a su joven núcleo de intereses externos. Este enfoque proactivo garantiza que uno de sus activos más valiosos se sienta apreciado en su transición hacia un papel protagonista para la próxima campaña 2026-27.