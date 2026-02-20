Getty Images Sport
¿Ya un nuevo contrato? El Barcelona programa negociaciones con el centrocampista a pesar de haberle vinculado a un nuevo contrato hace cinco meses
Recompensando al chico que regresó
El Barcelona considera al joven pivote como una pieza fundamental para el futuro del club. Tras un periodo de rehabilitación y un cuidadoso tratamiento de una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco lateral, Bernal se ha consolidado como miembro de pleno derecho de la plantilla del primer equipo. Esta rápida integración ha llevado al club a reconsiderar su situación financiera actual para reflejar su creciente importancia.
La urgencia se debe a la perfecta adaptación de Bernal al fútbol de élite bajo la dirección de Hansi Flick. Tras superar su contratiempo, el centrocampista es ahora un fijo en la rotación de los partidos. Según se informa, la jerarquía del club está convencida de que Bernal está destinado a «marcar una era» en el Camp Nou, lo que ha llevado al deseo de recompensar su resistencia con un salario acorde al de sus compañeros consolidados.
Aunque el club pretende dar un paso adelante desde el punto de vista económico, la medida también es estratégica. Al mejorar sus condiciones ahora, el Barcelona pretende aislar a su joven núcleo de intereses externos. Este enfoque proactivo garantiza que uno de sus activos más valiosos se sienta apreciado en su transición hacia un papel protagonista para la próxima campaña 2026-27.
Proteger un activo de 500 millones de euros
La situación contractual actual de Bernal es única, ya que firmó una extensión en septiembre del año pasado mientras aún se recuperaba de una grave lesión de ligamentos. Ese acuerdo, que se extiende hasta 2029, fue un gesto simbólico de confianza por parte de la directiva. Incluía una cláusula de rescisión de 500 millones de euros (528 millones de dólares) para ahuyentar a posibles pretendientes de toda Europa.
Sin embargo, el salario acordado era relativamente modesto, negociado bajo la sombra de su baja por lesión. Existía un entendimiento mutuo entre el jugador y el club de que se produciría una revisión una vez que demostrara su estado físico y su valor táctico. Con sus recientes actuaciones calificadas de «monstruosas», ha llegado el momento de cumplir esa promesa.
El Barcelona está ahora dispuesto a salvar la diferencia salarial. Las próximas negociaciones garantizarán que Bernal ya no tenga lo que el club considera un «contrato obsoleto». Al equiparar su salario con su responsabilidad en el campo, los blaugranas están completando el rompecabezas para mantener contento al pivote del centro del campo y centrado en liderar el próximo ciclo de éxitos del club.
La clara preferencia táctica de Flick
Además, Flick no quería que el jugador de 18 años se marchara. Por eso, tal y como había hecho exactamente un año antes con Eric García, un día lo llamó a su despacho, ya que no quería que se repitiera la situación con Dro Fernández, que se marchó al PSG en el mercado de invierno.
Flick fue muy claro con Bernal, instándole a mantener una actitud relajada sobre su futuro y a confiar en el plan del Barça para él. Bernal siempre había tenido mucha confianza en un entrenador que había demostrado su valía desde el primer día y le había dado un puesto de titular con 17 años.
Planificando un futuro dorado
Se espera que las negociaciones formales cara a cara tengan lugar al final de la temporada actual. Este momento estratégico permite tanto al jugador como al cuerpo técnico mantener toda su atención en el terreno de juego, ahora que el Barcelona entra en la recta final decisiva de sus campañas nacionales y europeas.
Bernal, que ha disputado 19 partidos en todas las competiciones esta temporada, espera que se le vuelva a dar confianza para jugar cuando el Blaugrana se enfrente al Levante en La Liga el domingo.
