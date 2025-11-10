El XI de Europa: Las esperanzas de título del Liverpool se desvanecen tras la derrota ante el Manchester City, el ataque del Real Madrid se tambalea en un empate sin goles, y el Arsenal resbala contra el Sunderland

Entonces, Liverpool seguramente puede despedirse de la Premier League, ¿verdad? Después de una derrota por 3-0 ante el Man City, los campeones defensores parecen acabados. Ahora están en el octavo lugar, a ocho puntos de la cima, y hay pocas señales de que puedan redescubrir su estilo. Es un lugar extraño para que los poseedores del título se encuentren.

Pero no es el único drama de la Premier el fin de semana pasado. La pérdida de puntos en otros lugares debería haber significado que el Arsenal podría avanzar en la parte superior de la tabla. En cambio, empataron contra el recién ascendido Sunderland. Y más abajo en la tabla, el Manchester United y el Tottenham cumplieron con la magnitud de la ocasión con unos últimos 15 minutos locos.

Otras ligas importantes en Europa también ofrecieron su parte de drama. El empate sin goles del Real Madrid fue un recordatorio de que están lejos de ser los favoritos indiscutibles para el título. El Barcelona tuvo que luchar para superar al Celta de Vigo y, quizás más sorprendentemente, el Bayern perdió puntos.

GOAL presenta el XI de Europa, con 11 observaciones clave del fin de semana.