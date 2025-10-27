Euro XI GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

El XI de Europa: El Clásico caótico cumple las expectativas, Ruben Amorim brilla y Scott McTominay da esperanzas al Napoli

GOAL repasa lo más destacado del fin de semana en Premier League, LaLiga y otras competiciones clave en El XI de Europa.

Vaya fin de semana. El Clásico no había sido tan intenso en años. Hoy en día, se ha vuelto un encuentro extraño, que ha perdido parte de su magnitud desde la salida de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Antes, era el escenario donde se enfrentaban los mejores del mundo; ahora, parece más bien una rivalidad menor entre equipos que llevan tiempo sin brillar al máximo nivel.

Esta liga necesita otra carrera por el título épica, y con el triunfo del Madrid sobre el Barça por 2-1, podríamos estar viendo el inicio de una.

En otras partes de Europa, la Premier League decidió volverse completamente loca. El Liverpool cayó ante el Brentford, un resultado sorprendente pero, a su manera, predecible. El Arsenal necesitó una jugada a balón parado para vencer al Crystal Palace. Y hay que reconocer que el Manchester United fue brillante al fichar a Ruben Amorim y mantener a Bruno Fernandes: llevan tres victorias consecutivas, y eso es, sin duda, algo positivo.

¿Fútbol, eh?

GOAL presenta El XI de Europa, con 11 observaciones clave del fin de semana.

  1Gloria del Clásico para el Real Madrid

    1Gloria del Clásico para el Real Madrid

    El primer gran partido del año para el Real Madrid terminó en un 5-2 a favor del Atlético de Madrid. El equipo de Xabi Alonso ofreció una actuación lamentable y mereció completamente la derrota ante su rival de la ciudad. Pero el Barcelona tenía un plan.

    Alonso se mostró tácticamente creativo: utilizó al zurdo Eduardo Camavinga como mediocampista derecho y logró que Jude Bellingham brillara. ¿El resultado? Una victoria 2-1 que bien pudo haber sido 5-0, con un toque de caos al final.

    Y así, Alonso vuelve a demostrar que es un gran entrenador.

  2El Manchester United demuestra su legitimidad

    2El Manchester United demuestra su legitimidad

    Así es el mundo en el que vivimos ahora: el Manchester United es un equipo de fútbol de verdad. Bien hecho, Ruben Amorim. Los aficionados al fútbol saben que sus cifras subyacentes —esas métricas estilo moneyball— llevaban tiempo mostrando un buen rendimiento.

    Estadísticamente, eran demasiado buenos para estar en la mitad baja de la tabla. Pero los números nerds no siempre se reflejan en los resultados. Esta vez sí: el United ha ganado tres (!!) partidos consecutivos, incluyendo una victoria impresionante —aunque tremendamente tensa— por 3-2 ante el Brighton.

    ¿Hay esperanza?

  3El Liverpool no es un equipo imparable

    3El Liverpool no es un equipo imparable

    Así es el fútbol: siempre debe haber un club en crisis. Incluso los equipos que solo rinden un poco por debajo de lo esperado se consideran en crisis. Por lo general, es una exageración; “crisis” suena exagerado, sobre todo tratándose de un juego en el que 22 personas patean un balón.

    Pero esta vez, la alarma es real para el Liverpool, que atraviesa un momento verdaderamente miserable. Han perdido cuatro partidos consecutivos, incluyendo una dolorosa derrota 3-2 ante el Brentford. Esto se siente como tocar fondo. La pregunta es: ¿seguirán allí?

  4El Arsenal, aburrido pero efectivo

    4El Arsenal, aburrido pero efectivo

    Un dato curioso: el Arsenal ocupa el 19º lugar de la Premier League en goles provenientes de jugadas abiertas. Sí, ¡un nivel de descenso! Pero aquí viene otro dato interesante: solo ha permitido un gol desde jugadas abiertas. Eso sí que es forma de ganar un título.

    El domingo, los Gunners hicieron lo necesario contra el Crystal Palace para imponerse 1-0 (sí, su gol llegó de un balón parado). Ahora lideran la Premier con cuatro puntos de ventaja. Sí, todavía es temprano en la temporada, pero el Arsenal empieza a lucir como favorito al título.

  5Erling Haaland no es perfecto

    5Erling Haaland no es perfecto

    Siempre dijimos que Erling Haaland estaba enormemente sobrevalorado. Olvida que estaba en camino de romper su propio récord de goles en la Premier League esta temporada: ahora parece acabado. Haaland tuvo más toques en su propia área que en la del Aston Villa, mientras el City perdió puntos tras un gol notable de Matty Cash. Esta temporada de la Premier League definitivamente sabe cómo generar contenido.

  6Scott McTominay dirige el espectáculo

    6Scott McTominay dirige el espectáculo

    Scott McTominay fue nombrado Jugador del Año de la Serie A la pasada temporada tras una campaña de debut memorable con el Napoli. Sin embargo, esta temporada no ha sido tan sencilla. Aunque el Napoli lidera la liga, Antonio Conte todavía parece estar en modo de prueba.

    Pero McTominay apareció cuando más importaba, anotando el segundo gol en la victoria 3-1 sobre el Inter, un resultado que podría ser un golpe decisivo temprano en la lucha por el título.

  • FBL-ITA-SERIE A-NAPOLI-INTERAFP

    7Kevin De Bruyne vuelve a sufrir problemas de lesiones

    Este es el problema de Kevin De Bruyne: sus piernas no responden. El belga es un futbolista glorioso, una estrella de la Premier League, y pasará a la historia como uno de los mejores pasadores que ha visto el fútbol. Pero su estado físico ha sido esquivo en los últimos años.

    Y ahora vuelve a ocurrir. El jugador sufrió un desgarro muscular serio contra el Inter y se enfrenta a meses de baja. Su mala fortuna, sin embargo, mantiene abierta la carrera por el título.

  8Lamine Yamal se mantiene callado

    8Lamine Yamal se mantiene callado

    Finalmente, el Clásico ha recuperado parte de su chispa. Durante algunos años, este partido se había vuelto un poco flojo: sin mordiente, sin fuerza. Debería haber tensión, ira, drama. Y un joven de 18 años ayudó a traerlo de vuelta.

    Lamine Yamal bromeó días antes del encuentro diciendo que los árbitros favorecen al Madrid, y reafirmó sus comentarios en la víspera del derbi. Después del partido, tuvo un enfrentamiento con Dani Carvajal, un hombre adulto, quien le dijo al joven que se callara. Una escena tonta, sin duda, pero finalmente, un poco de drama.

  9Igor Tudor deja el cargo

    9Igor Tudor deja el cargo

    La Juventus ha vuelto a la “normalidad” de la Serie A: despedir entrenadores por diversión. Esta vez le tocó a Igor Tudor. El equipo no ha ganado en ocho partidos y ofreció una actuación lamentable en la derrota 1-0 ante la Lazio el fin de semana.

    Tudor había declarado antes del partido que estaba emocionado por la oportunidad de pelear por su puesto. Doce horas después, le mostraron la puerta. El fútbol puede ser así de duro.

  10El Milan incrementa el peligro en la Serie A

    10El Milan incrementa el peligro en la Serie A

    El Milan parece amar la autodestrucción. Los Rossoneri tenían una oportunidad de oro para alcanzar la cima de la Serie A el fin de semana pasado, recibiendo al Pisa, último en la tabla. Debería haber sido una victoria fácil, suficiente para superar al Napoli, pero en cambio se desató casi una crisis.

    El Milan jugó de manera miserable, perdió 2-1 y solo logró un empate 2-2 gracias a un gol en el minuto 93. El joven Zachary Athekame ni siquiera parecía feliz al celebrar su tanto.

  11El Borussia Monchengladbach sigue en caída

    11El Borussia Monchengladbach sigue en caída

    El Borussia Monchengladbach siempre ha sido un equipo orgullosamente de mitad de tabla. Esa es su especialidad: luchan por Europa de vez en cuando, pero rara vez lo logran. El descenso casi nunca está en sus planes; suelen ser demasiado buenos para eso.

    Pero esta temporada parece que quieren probar límites. Solo han sumado tres puntos en sus primeros ocho partidos, ocupan el último lugar, y circulan rumores de que podrían despedir a su entrenador por segunda vez en la campaña. Qué club.