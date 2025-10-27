El XI de Europa: El Clásico caótico cumple las expectativas, Ruben Amorim brilla y Scott McTominay da esperanzas al Napoli

Vaya fin de semana. El Clásico no había sido tan intenso en años. Hoy en día, se ha vuelto un encuentro extraño, que ha perdido parte de su magnitud desde la salida de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Antes, era el escenario donde se enfrentaban los mejores del mundo; ahora, parece más bien una rivalidad menor entre equipos que llevan tiempo sin brillar al máximo nivel.

Esta liga necesita otra carrera por el título épica, y con el triunfo del Madrid sobre el Barça por 2-1, podríamos estar viendo el inicio de una.

En otras partes de Europa, la Premier League decidió volverse completamente loca. El Liverpool cayó ante el Brentford, un resultado sorprendente pero, a su manera, predecible. El Arsenal necesitó una jugada a balón parado para vencer al Crystal Palace. Y hay que reconocer que el Manchester United fue brillante al fichar a Ruben Amorim y mantener a Bruno Fernandes: llevan tres victorias consecutivas, y eso es, sin duda, algo positivo.

¿Fútbol, eh?

GOAL presenta El XI de Europa, con 11 observaciones clave del fin de semana.

