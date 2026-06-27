Según Fabrizio Romano, Granit Xhaka podría ser el fichaje sorpresa del Chelsea para el centro del campo. El centrocampista suizo, ya entrenado por Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, quiere volver a trabajar con el técnico español y regresar a Londres, donde jugó en el Arsenal entre 2016 y 2023.
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Xhaka sueña con el Chelsea junto a Xabi Alonso
Xhaka, nacido en 1992 y que la temporada pasada jugó en el Sunderland, está dispuesto a aceptar cualquier condición contractual con tal de fichar por el Chelsea, reunirse con Xabi Alonso y volver a Londres. Las negociaciones están en marcha.