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XhakaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Xhaka sueña con el Chelsea junto a Xabi Alonso

Chelsea
Fichajes
G. Xhaka

El suizo ya fue entrenado por el técnico español en el Bayer Leverkusen.

Según Fabrizio Romano, Granit Xhaka podría ser el fichaje sorpresa del Chelsea para el centro del campo. El centrocampista suizo, ya entrenado por Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, quiere volver a trabajar con el técnico español y regresar a Londres, donde jugó en el Arsenal entre 2016 y 2023.


  • Xhaka, nacido en 1992 y que la temporada pasada jugó en el Sunderland, está dispuesto a aceptar cualquier condición contractual con tal de fichar por el Chelsea, reunirse con Xabi Alonso y volver a Londres. Las negociaciones están en marcha.

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