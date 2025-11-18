¡Xavi se vuelve contra Joan Laporta! La leyenda del Barcelona se pone del lado del rival del presidente antes de las elecciones
El apoyo público de Xavi a Font
Las elecciones presidenciales del Barcelona están programadas para llevarse a cabo entre marzo y mayo de 2026, y el escenario político alrededor del club ya está ganando impulso. El lunes, Font, quien se espera sea uno de los rivales más fuertes de Joan Laporta, lanzó oficialmente su nueva campaña. El evento atrajo una atención significativa, particularmente porque Xavi estuvo presente y declaró oficialmente su apoyo a Font.
Su asociación no es nueva. Durante las elecciones de 2021, Font construyó su proyecto con Xavi posicionado como la figura central que ayudaría a remodelar el modelo deportivo del Barcelona. Sin embargo, en ese momento, Xavi se mantuvo a distancia, sabiendo que era candidato para reemplazar a Ronald Koeman como entrenador. Ahora, con Xavi ya no en el banquillo y libre de conflictos de interés, su respaldo señala una nueva alineación con Font. Esto podría tener una gran influencia en la próxima carrera electoral y en la dirección futura del club.
Además de Xavi, Font recibió el apoyo de varias figuras prominentes dentro de la comunidad blaugrana. Esto incluyó al ex presidente de la Comisión Económica Jaume Guardiola y exejecutivos como Evarist Murta y Alex Barbany, junto con líderes de la industria como Jordi Bertomeu (Euroleague) y Manel Arroyo (Dorna). Los exfutbolistas Juli Lopez y Jordi Roura, así como el exentrenador Joan Vila, también apoyaron el proyecto. El respaldo también vino de varios grupos de aficionados del Barcelona.
- AFP
Cómo se deterioró la relación de Xavi con Laporta
Xavi, uno de los mejores centrocampistas del fútbol, disputó 524 partidos y marcó 66 goles para el Barcelona. Posteriormente regresó al club como entrenador tras un período al mando del equipo catarí Al Sadd durante la presidencia de Laporta en 2021. En la temporada 2021-22, Xavi se hizo cargo de un Barcelona en apuros a mitad de temporada, terminando en un respetable segundo lugar en La Liga, pero quedando fuera en las competiciones de copa, incluida una eliminación en la fase de grupos de la Liga de Campeones. La temporada 2022-23 fue un éxito rotundo, ya que llevó al equipo a su primer título de La Liga en cuatro años y también ganó la Supercopa de España. A pesar de las continuas dificultades en la competición europea, esa temporada fue un gran avance, demostrando su capacidad para reconstruir un equipo ganador de campeonatos.
Las cosas se agriaron entre Laporta y Xavi tras una serie de decepciones, incluyendo derrotas en la copa por 4-1 y 4-2 ante el Real Madrid y el Athletic Club. La derrota del Barcelona por 5-3 ante el Villarreal llevó a Xavi a presentar su dimisión en medio de especulaciones generalizadas sobre un inminente despido. Aunque Laporta inicialmente lo convenció para quedarse, Xavi fue eventualmente despedido al final de la temporada 2023-24. A pesar de los eventos turbulentos, Laporta ha aclarado que su relación con Xavi sigue siendo positiva y sin problemas persistentes.
Crítica de Font a Laporta
Font ha renovado sus críticas a Laporta, acusando al club de ocultar 80 millones de euros (£67m/$87m) en pérdidas. Dijo: “El cierre del año pasado reflejó pérdidas de 90 millones de euros. Pedimos un ajuste porque había activos sobrevalorados, y fuimos ignorados. Las cuentas de este año ocultan 80 millones de euros más en pérdidas que son ajustes en las cuentas del año pasado, y esto no se ha mencionado; la Asamblea no está al tanto. Hay una falta de transparencia.”
También criticó la decisión de adjudicar el proyecto del Camp Nou a la empresa constructora Limak. Según Font: “Nos dijeron que actuarían rápidamente y con un presupuesto menor, pero ese no es el caso. Otra decepción. El domingo, Joan Laporta tendrá que explicar por qué se seleccionó a Limak a pesar de los informes internos que lo desaconsejaban.”
- AFP
Laporta vs Font: ¿quién saldrá victorioso?
La presidencia de Laporta ha generado dudas, ya que no ha podido cumplir varias promesas que hizo en 2021 cuando ganó las elecciones. Con el estadio aún sin terminar y el Barcelona continuando enfrentando problemas financieros y de registro, la candidatura de Font gana un fuerte impulso. Con las elecciones acercándose el próximo año, los fanáticos del Barcelona tendrán la oportunidad de decidir si Laporta continúa o si Font tiene la posibilidad de iniciar una nueva era.
El sábado, el equipo de Hansi Flick finalmente jugará su primer partido en el Camp Nou en más de dos años cuando se enfrenten al Athletic Club.