¿La última oportunidad de Xabi Alonso? ¡La Supercopa podría ser decisiva para el futuro del cuestionado entrenador del Real Madrid!

Xabi Alonso ya está bajo una inmensa presión para cambiar la suerte del Real Madrid tras un comienzo complicado en el banquillo del Bernabéu. Aunque los Blancos lograron una victoria contundente por 5-1 sobre el Real Betis en su primer partido de 2026, una caída en el rendimiento, combinada con la serie imparable de victorias del Barcelona, significó que Real Madrid terminó el año a cuatro puntos de sus rivales.

Y el Real Madrid se enfrentará a una prueba mucho más dura cuando se enfrente a sus contrapartes madrileñas en Jeddah el jueves por la noche para la segunda semifinal de la Supercopa. Los Colchoneros infligieron la primera derrota de la temporada en liga al Real Madrid cuando se enfrentaron en el Wanda Metropolitano en septiembre pasado.

Goles de Robin Le Normand, Alexander Sorloth, Julian Alvarez - dos veces - y Antoine Griezmann vieron al Atlético salir victorioso por 5-2 sobre los hombres de Alonso, y el ex entrenador del Bayer Leverkusen tendrá cuidado para que la historia no se repita con el primer trofeo nacional de la temporada en juego.