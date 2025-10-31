Xabi Alonso responde a la disculpa de Vinicius Jr tras la reunión del equipo del Real Madrid después del arrebato del astro brasileño en la línea de banda en la victoria del Clásico contra el Barcelona

El extremo brasileño estuvo en una forma increíble durante la victoria 2-1 del Clásico sobre los rivales Barcelona en el Santiago Bernabéu el pasado fin de semana, ofreciendo una exhibición eléctrica que desconcertó una y otra vez a la defensa visitante. A pesar de todo su razzle estruendo por la banda izquierda, fue retirado en el minuto 72 por el entrenador del Real Madrid, Alonso.

“¿Yo? ¿Yo? ¡Mister, mister! ¿Yo?", gritó Vini Jr incrédulo mientras Alonso se preparaba para introducir a Rodrygo en la segunda mitad. El No.7 del Madrid salió del campo visiblemente furioso con la decisión de Alonso y se dirigió directamente al túnel. "Siempre yo... Estoy dejando el equipo. Me estoy yendo. Es mejor que me vaya," murmuró supuestamente mientras se dirigía al vestuario en lugar de unirse al resto de sus compañeros en el banco.

Finalmente regresó al banquillo antes del pitido final, pero su reacción generó muchas críticas. Según los informes en España, el Madrid estaba descontento con el comportamiento de Vini y veía sus acciones como injustificables. Sin embargo, supuestamente decidieron no imponer multas institucionales ni medidas disciplinarias.

Después del incidente, Vini emitió una disculpa pública. "Hoy quiero disculparme con todos los madridistas por mi reacción cuando fui sustituido en el Clásico," escribió en un comunicado en X el miércoles. "Al igual que ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero disculparme nuevamente con mis compañeros, el club y el presidente. A veces la pasión se apodera de mí porque siempre quiero ganar y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo proviene del amor que siento por este club y todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día."