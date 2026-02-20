Xabi Alonso rechaza la oferta para entrenar a un club europeo de primer nivel, mientras que el exentrenador del Real Madrid espera una oportunidad en el Liverpool

Alonso ha rechazado la oportunidad de convertirse en el nuevo entrenador del Marsella, rechazando una oferta oficial debido a sus preocupaciones sobre la situación del club francés, según afirma RMC Sport. El técnico de 44 años vuelve al mercado tras ser despedido por el Madrid a principios de enero, poniendo fin a una turbulenta etapa de siete meses en la capital española.

El Marsella, que buscaba un sustituto para Roberto De Zerbi tras su explosiva salida a principios de este mes, se movió rápidamente para fichar a Alonso. Sin embargo, según el informe, la oferta fue rechazada «de inmediato». Se entiende que la inestabilidad interna del club fue el factor principal para Alonso, que anteriormente disfrutó de un mandato muy exitoso de tres años en el Bayer Leverkusen.

El rechazo se produce en un momento de crecientes especulaciones sobre un posible fichaje por el Anfield. Aunque el entrenador del Liverpool, Slot, no se encuentra en una situación de peligro inmediato, su equipo ha tenido dificultades para repetir la forma de su campaña debut, en la que ganó el título. A pesar de la importante inversión realizada en la plantilla, los Reds ocupan actualmente el sexto puesto de la Premier League, a 16 puntos del líder, el Arsenal.