Xabi Alonso insiste en que no se inmuta por la rebelión de Vinicius Jr mientras aumenta la presión sobre el entrenador del Real Madrid

Abordando la supuesta rebelión de Vinicius Jr y la gestión de grandes egos en el vestuario del Madrid, Alonso dijo: "Es tan importante como la filosofía futbolística, el trabajo táctico y físico, la gestión de personalidades... y es un proceso con diferentes fases que tienes que saber cómo navegar. En el Real Madrid, es fundamental. No me di cuenta de que habían pasado seis meses, pero está resultando ser exactamente lo que esperaba. Un trabajo muy exigente con buenos momentos y momentos donde necesitas esa concentración y conexión. Estamos en uno donde debemos mostrar una reacción. Estoy disfrutando de todo el paquete, todo lo que implica. Lo dije el primer día y lo diré de nuevo."

Cuando se le pidió comentar sobre el tema de los jugadores que hacen que despidan a los entrenadores, Alonso agregó: "Es exigente, pero ciertamente no soy el primer entrenador que tiene que lidiar con estas situaciones. Pienso mucho en lo que Carlo [Ancelotti], [Jose] Mourinho o [Manuel] Pellegrini, los entrenadores que he tenido, habrían hecho en su tiempo. Estas no son situaciones nuevas; tenemos que saber cómo manejarlas, tenemos los estándares necesarios y autocrítica. Sabemos adónde queremos ir... y juntando todo esto, lo estoy disfrutando.

"Tenemos que tener mucho respeto por los jugadores y los equipos y cómo se preparan. No quiero y no voy a hablar de eso. Sé lo que es un vestuario, sé los momentos por los que tienes que pasar, y tienes que lidiar con el ruido externo. No debería hacernos perder el foco en lo que es importante para nosotros. Tenemos que saber cómo superar estos momentos; conocemos las consecuencias de los malos resultados, pero no deberían desviarnos del camino que queremos tomar."