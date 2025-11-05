Xabi Alonso explica el ajuste táctico a mitad del juego contra el Liverpool mientras el entrenador del Real Madrid lamenta la derrota en el 'más difícil' partido de la Champions League hasta ahora
El regreso de Alonso a Liverpool termina en derrota
Real Madrid sufrió una dolorosa derrota de 1-0 ante el Liverpool, que no estaba en su mejor momento, en la Liga de Campeones en Anfield el martes por la noche. Los visitantes llegaron al encuentro después de seis victorias consecutivas, incluyendo la victoria por 2-1 sobre el Barcelona en La Liga. Mientras tanto, el equipo de Arne Slot había perdido seis de sus últimos ocho partidos, incluidos cuatro consecutivos en la Premier League antes de terminar esa racha contra el Aston Villa el fin de semana. Los Blancos eran los favoritos para el encuentro debido a la forma contrastante experimentada por ambos equipos.
Alonso explica qué llevó a la derrota del Madrid
Alonso comenzó el partido con cuatro centrocampistas, incluyendo a Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Guler y Aurelien Tchouameni, mientras que Federico Valverde se desempeñó como lateral. Alonso optó por ajustar aún más sus tácticas durante el juego, con el extremo Rodrygo reemplazando a Camavinga.
Preguntado sobre cuál era su objetivo al alinear al francés, dijo: "Un cuarto centrocampista. Pensamos que Arda podría recortar desde la banda, estirando a Fede [Valverde]. Luego lo cambiamos porque Arda tenía un buen toque por dentro. Estas son decisiones que tomas durante el partido.
"No hemos podido romper su última línea defensiva para crear ocasiones claras en el área. Fede estaba tocado, así que lo sustituimos. Con Trent [Alexander-Arnold] y Rodrygo, queríamos crear amenazas. Buscamos otras combinaciones. Hoy nos faltó un poco en general, y algunos detalles jugaron a su favor."
También admitió que su equipo cometió muchas faltas innecesarias demasiado cerca del área del Liverpool, lo que llevó a los anfitriones a aprovechar el momento y finalmente encontrar el gol ganador a través de Mac Allister. "Y en la segunda mitad, todo estuvo muy ajustado, una cuestión de pequeños detalles. Esas faltas algo innecesarias nos hicieron perder la iniciativa." dijo.
Vinicius y Mbappé ineficaces contra la defensa impenetrable del Liverpool
Kylian Mbappe tuvo una noche para olvidar en Anfield el año pasado, cuando falló un penal y fue mayormente irrelevante mientras Liverpool ganó 2-0. Sin embargo, las cosas han sido diferentes para el francés esta temporada, ya que ha acumulado 18 goles en 15 juegos. El martes, sin embargo, sus poderes fueron anulados por una línea defensiva de los Reds completamente concentrada. Vinicius, quien previamente nunca había experimentado una derrota contra Liverpool, también perdió su duelo contra el lateral derecho Conor Bradley de manera contundente.
Hablando en CBS Sports, Gareth Bale fue crítico con el dúo estrella de ataque. "Creo que fue esa chispa de la que [Thierry] Henry y yo estábamos hablando, que no vimos a Mbappe y Vinicius en el último tercio trabajar un poco de magia y traer a Madrid de nuevo al juego. Fue un poco decepcionante que en ese último tercio no hubiera realmente esa clase de calidad que se espera de los jugadores del Real Madrid.
"Es frustrante, creo que complican demasiado las cosas. A veces solo necesitan intentar y probar al defensor. Claramente son más rápidos que cualquiera en el campo. Pero creo que tal vez no lo hacen porque no hay nadie más en el área esperando los centros. Quizás necesitan esa referencia del número nueve."
- Getty
Alonso quiere que el Real Madrid 'aprenda' de la derrota ante el Liverpool
No ha sido un mal comienzo para Madrid de ninguna manera esta temporada, habiendo ganado 13 de los 15 partidos que han jugado. También derrotaron a Barcelona recientemente, poniendo fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas contra su archirrival. Sin embargo, todavía existe la sensación de que Los Blancos necesitan más tiempo para adaptarse al nuevo sistema bajo Alonso antes de que puedan comenzar a dominar en los grandes partidos. Perdieron 5-2 ante el Atlético de Madrid en septiembre, pero el exentrenador del Bayer Leverkusen cree que la derrota ante el Liverpool fue diferente y que sus chicos podrían aprender mucho de ella.
"El partido fue parejo, con algunos detalles. Hubo un momento en que las cosas se pusieron muy a su favor... y hay muchas formas de perder", dijo. "La derrota de hoy es muy diferente a la del Wanda Metropolitano. Hoy, lo dimos todo, competimos, la actitud fue buena. Nos faltaron algunas cosas que tendremos que mejorar para el futuro, porque seguramente habrá más partidos como este. Pero hoy fue el más difícil de la fase de grupos de la Liga de Campeones.
"No creo que estemos pasando por picos y valles. El partido en el Metropolitano no fue bueno, pero tenemos que ser consistentes con nuestro rendimiento, con nuestro enfoque, con nuestros estándares. No queremos experimentar picos y valles porque ese tipo de presión crea inestabilidad. Hoy sufrimos una derrota en un partido cerrado y competitivo, y tenemos que aprender de ello."