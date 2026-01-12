Getty/GOAL
Xabi Alonso deja el Real Madrid tras menos de ocho meses en el cargo
Menos de 24 horas después de la dolorosa derrota por 3-2 ante el Barcelona en la final disputada en Yeda, Arabia Saudita, el Real Madrid tomó la decisión de separar sus caminos de Xabi Alonso. El técnico español, procedente del Bayer Leverkusen, había asumido el cargo apenas el verano pasado.
El club blanco explicó que la salida se produjo por “mutuo acuerdo” entre ambas partes y aprovechó el anuncio para desearle éxito al entrenador en sus próximos proyectos profesionales.
En el comunicado oficial, el Real Madrid señaló: “El Real Madrid CF comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido dar por finalizada su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre contará con el cariño y la admiración de todo el madridismo, por ser una leyenda del Real Madrid y un fiel representante de los valores de nuestro club. El Real Madrid será siempre su casa. El club agradece a Xabi Alonso y a todo su cuerpo técnico su trabajo y dedicación durante este tiempo, y les desea la mayor de las suertes en esta nueva etapa de sus vidas.”
La salida de Xabi Alonso ya estaba escrita en la pared
Cuando el Madrid derrotó al Barcelona a finales de octubre, marchaba con paso firme en la cima de LaLiga. Aventajaba por cinco puntos a su rival más directo y daba la sensación de que Xabi Alonso tenía a Los Blancos plenamente bajo control. Sin embargo, una mala racha de resultados cambió el panorama: el equipo comenzó a sufrir en la Champions League y hoy se encuentra a cuatro puntos del Barça en el campeonato doméstico.
Desde hace más de un mes, el futuro de Alonso había quedado bajo escrutinio. Diversos informes señalaban que el club contemplaba alternativas, incluido el nombre del exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, si el proyecto del técnico español no terminaba de cuajar. A ello se sumaron los rumores de malestar en el vestuario y la percepción de que no todos los jugadores estaban completamente convencidos de su planteamiento.
En noviembre, el propio Alonso reconoció el peso que implica dirigir a un club de esta magnitud.
“Es exigente. No soy el primer entrenador que tiene que lidiar con este tipo de situaciones. Pienso en lo que harían Carlo [Ancelotti] o Mou[rinho], [Manuel] Pellegrini también. No es nuevo. Hay que saber cómo convivir con ello”, afirmó.
Ahora, esas exigencias ya no formarán parte de su día a día.
¿Quién reemplazará a Xabi Alonso?
Minutos después del bombazo que supuso la salida de Xabi Alonso, el Real Madrid anunció que Álvaro Arbeloa será su sucesor en el banquillo. Hasta ahora al frente del Castilla, el exdefensor ha firmado una etapa sólida en el filial y asume, posiblemente, el reto más grande de su carrera como entrenador.
En el comunicado oficial, el club informó: “El Real Madrid C. F. anuncia que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Álvaro Arbeloa ha dirigido al Castilla desde junio de 2025 y ha desarrollado toda su carrera como técnico en la cantera del Real Madrid desde 2020. Entrenó al Infantil A en la temporada 2020-2021, proclamándose campeón de liga; al Cadete A en 2021-2022; y al Juvenil A entre 2022 y 2025. Con el Juvenil A conquistó el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y volvió a ganar LaLiga en la temporada 2024-2025.”
El club también destacó su trayectoria como futbolista: “Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, disputando 238 partidos oficiales y conquistando ocho títulos: dos Copas de Europa, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España. Con la selección española fue internacional en 56 ocasiones y formó parte de una generación histórica, ganando la Copa del Mundo de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.”
Así, Arbeloa da el salto definitivo desde la cantera al primer equipo, respaldado por una trayectoria formativa exitosa y un profundo conocimiento de la identidad del club.
¿Cuál es el próximo paso para el Real Madrid?
El Real Madrid apenas tendrá margen para asimilar este giro de los acontecimientos. El calendario no da tregua y el equipo ya se prepara para afrontar seis partidos en poco más de dos semanas. Entre este miércoles y principios de febrero, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa disputará un compromiso de Copa del Rey, dos encuentros de la Champions League y tres jornadas de LaLiga.
La exigente secuencia comienza con el duelo ante el Albacete, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey.
