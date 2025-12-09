Xabi Alonso confía en que el Real Madrid puede vencer al Manchester City y afirma que sus estrellas quieren 'cambiar las cosas'

La tensión en el Santiago Bernabéu se ha sentido desde el domingo por la noche. Lo que debía ser un partido rutinario de LaLiga se convirtió en una auténtica pesadilla para los Blancos: derrota por 2-0, lesión grave de su líder defensivo Eder Militao y tres tarjetas rojas. Este resultado deja a los campeones españoles rezagados en la lucha por el título y aumenta la presión sobre su joven entrenador.

No obstante, durante su encuentro con los medios en Valdebebas el martes, Alonso se mantuvo firme. El técnico vasco proyectó calma y autoridad, desestimando los rumores de conflictos internos y presentando la visita del equipo de Guardiola no como un obstáculo, sino como una oportunidad para lograr una redención inmediata.