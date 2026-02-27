Wrexham afirmó que alcanzar la Premier League tras cuatro ascensos consecutivos sería uno de los mayores logros en la historia del fútbol británico

La posición en la Liga Nacional se heredó cuando dos actores de primera línea completaron una sorprendente adquisición en 2021. Cinco años después, el Wrexham está llamando a la puerta que da acceso a la máxima categoría. Ya se ha hecho historia al ascender en la clasificación de la EFL.

Se ha invertido mucho dinero con el objetivo final en mente, batiendo récords de traspasos en cada ventana de fichajes. Phil Parkinson trabaja ahora con una plantilla que cree que puede salir de la Championship, con el pedigrí de la Premier League sumándose a sus filas.

Los Red Dragons se encuentran actualmente entre los puestos de play-off y aún pueden asegurarse el pase a esa lotería en particular. Un ascenso verdaderamente notable, que ha sido captado por las cámaras para la serie documental «Welcome to Wrexham», se completará si se alcanza la tierra prometida.