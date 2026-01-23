Una barrida de trofeos no puede descartarse porque el Arsenal parece estar un paso por delante de todos sus rivales, mostrando una fuerza increíble en toda la cancha. Su última actuación destacada fue en forma de una victoria por 3-1 en el Inter, finalista de la Liga de Campeones de la temporada pasada y actual líder de la Serie A.

Después del partido, el entrenador del Inter, Cristian Chivu, admitió que su equipo no pudo igualar la intensidad de los Gunners y destacó la "arrogancia" en su juego, lo cual es una de las características de un gran equipo. Pero hasta que el Arsenal no tenga físicamente un trofeo importante, no se los puede poner en esa categoría. Todavía estamos solo en enero, y el equipo de Arteta ha desarrollado el hábito de quedarse sin fuerzas al final de la temporada en los últimos años.

Demasiados fanáticos y exjugadores están contando sus pollos antes de tiempo, incluido Theo Walcott, quien se atrevió a preguntar a Wayne Rooney cómo se compararía este equipo del Arsenal con la clase del Manchester United de 2008 mientras cubría el partido del Inter para Amazon Prime Video. Rooney respondió tan rápidamente que llevó a Walcott a reírse nerviosamente, con cuatro simples palabras: "Sí, les daríamos una paliza".

La leyenda del United tenía toda la razón. Fue insultante que Walcott incluso hiciera la comparación, y merecía ser refutado de manera tan contundente.

Los Red Devils entraron en la temporada 2007-08 como campeones de la Premier League, y procedieron a establecer un nuevo estándar notable de excelencia en el camino para defender esa corona y ganar la Liga de Campeones que nadie en el fútbol inglés ha igualado desde entonces. Arteta no tendría más opción que inclinarse en sumisión ante Sir Alex Ferguson después de un enfrentamiento hipotético, con GOAL a mano para repasar las principales diferencias entre los dos equipos...