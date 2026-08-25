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Wayne Rooney as a punditGetty Images
Moataz Elgammal

Traducido por

Wayne Rooney insta a Michael Carrick a dejar fuera a dos estrellas del Manchester United contra el Ipswich

W. Rooney
M. Carrick
L. Shaw
A. Santos
Manchester United
Premier League

Wayne Rooney ha instado a Michael Carrick a dejar fuera a Luke Shaw y Andrey Santos del once inicial del Manchester United de cara a su próximo partido de la Premier League contra el Ipswich. Tras una sorprendente derrota en la primera jornada ante el Hull City, la leyenda del club cree que son necesarios cambios importantes para reaccionar, e insiste en que los jugadores deben empezar a asumir su responsabilidad individual sobre el terreno de juego.

  • Rooney exige cambios a Carrick

    En declaraciones a The Overlap, Rooney pidió a Carrick que tomara decisiones drásticas después de que el Manchester United sufriera una derrota por 2-0 ante el Hull City. El club controló el 71 por ciento de la posesión, pero tuvo problemas para generar ocasiones claras.

    Rooney cree que el planteamiento táctico es solo una parte del problema y afirmó: "Creo que los jugadores tienen que asumir su responsabilidad sobre el campo porque, cuando juegas contra un Hull City o un Ipswich, en el próximo partido, puedes plantearlo como quieras y muchas veces todo se reduce a las decisiones". Insistió en que las elecciones sobre el césped son las que, en última instancia, dictan el resultado.

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    Shaw y Santos, en el punto de mira

    Rooney señaló específicamente a Shaw y Santos como los jugadores que deben ser sacrificados cuando el Manchester United reciba al Ipswich el domingo.

    Sugiriendo que Patrick Dorgu debería pasar a la defensa, Rooney explicó: "Yo cambiaría a Luke Shaw y pondría a Dorgu de lateral izquierdo, para ser un poco más agresivos. No creo que podamos confiar en él [Shaw] para jugar todos los partidos, así que cuando juegas en casa contra un equipo recién ascendido, yo pondría a Dorgu de lateral izquierdo". Al ser preguntado por ajustar la pareja en el centro del campo, Rooney añadió: "Probablemente Mainoo, sí. Metería a Mainoo por Santos".

  • Carrick, dolido tras la derrota en el estreno

    Carrick tendrá que encontrar una fórmula ganadora sin el fichaje veraniego Carlos Baleba, que llegó por 70 millones de libras, pero que actualmente está de baja por una lesión en los ligamentos del tobillo.

    El entrenador admitió estar profundamente frustrado por la actuación en Hull. Pese a mostrar una imagen serena ante los medios, Carrick confesó: "El resultado es el resultado. Perdimos, estamos dolidos y no es una sensación agradable. Eso no significa que vaya a cambiar toda la dirección en la que avanzamos como equipo o como club".

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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ¿Qué será lo próximo para el Manchester United?

    El Manchester United tiene una oportunidad inmediata de resarcirse cuando se enfrente al Ipswich en Old Trafford el domingo. Carrick debe decidir si sigue el consejo de Rooney y rota a sus estrellas, que no están rindiendo. Una victoria convincente es esencial para aliviar la creciente presión y reconducir su campaña en la Premier League antes de que el calendario se endurezca.

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