Getty/GOAL
Traducido por
Wayne Rooney explica cómo el nuevo contrato de Thomas Tuchel con Inglaterra influirá en las convocatorias, con Jude Bellingham y Phil Foden en el punto de mira
Selección para la Copa del Mundo: dos partidos amistosos para Inglaterra antes de la convocatoria
Inglaterra tiene dos partidos amistosos en marzo contra Uruguay y Japón antes de que Tuchel tenga que decidir los 26 jugadores que viajarán a Estados Unidos. Antes de esos encuentros, se ha revelado que el contrato de Tuchel se ha ampliado dos años, hasta el final de la próxima Eurocopa.
El exentrenador del Chelsea, el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain está bajo presión para poner fin a 60 años de sequía de títulos de la selección masculina de Inglaterra, que buscará la corona mundial en suelo norteamericano a partir de mediados de junio.
- getty
¿Encontrará Tuchel sitio para Bellingham y Foden en sus planes para el Mundial?
Tuchel tiene mucho talento a su disposición, pero ha advertido incluso a los nombres más importantes, como Bellingham, Foden y Cole Palmer, que nadie tiene garantizado un puesto en sus planes y que los codiciados puestos hay que ganárselos, en lugar de conseguirlos solo por la reputación.
El centrocampista del Real Madrid Bellingham se está recuperando de una lesión inoportuna en estos momentos, tras haber sido cuestionada su relación laboral con Tuchel, pero Rooney cree que se tomarán pocas decisiones sorprendentes, ya que el hombre que trabaja a largo plazo con Inglaterra busca mantener contentos a los jugadores clave.
Rooney explica cómo el contrato de Tuchel afectará a Bellingham y Foden.
El exdelantero de los Tres Leones ha declarado en The Wayne Rooney Show: «Creo que es una decisión muy inteligente por parte de la FA y de Thomas Tuchel. Si quería quedarse más allá del Mundial, y está claro que sí, ahora se acaban todas las especulaciones y, obviamente, hay algunos clubes que están buscando entrenador para el verano y Thomas Tuchel estará en lo más alto de la lista, imagino. Así que se acaban todas las especulaciones sobre Thomas mientras Inglaterra está en el Mundial.
Recuerdo cuando [Louis] van Gaal aceptó convertirse en entrenador del Manchester United y fue al Mundial con Holanda, y había todo tipo de especulaciones, todavía, ya sabes, se hablaba mucho de él, mientras que ahora, y creo que es lo correcto, es lo correcto por parte de la FA y Tuchel, han acordado que se quedará hasta 2028 y ahora no hay especulaciones, la única atención se centra en el Mundial. Así que creo que es sin duda la decisión correcta».
Rooney, que cuenta con 120 partidos internacionales y 53 goles a su nombre, añadió: «Creo que también, para Tuchel, si supiera que solo va a estar en el Mundial y luego se va, creo que tomaría decisiones sin temor al impacto que eso va a tener en el futuro de ese jugador. Mientras que ahora, por ejemplo, le resultaría más fácil dejar fuera a Jude Bellingham o a Phil Foden o a quien sea, cualquier jugador, y no tener ninguna consecuencia más allá del Mundial.
«En cambio, ahora es obvio que va a tomar decisiones pensando que no se trata solo de una selección puntual para el Mundial. Necesito mantener a este jugador para el próximo torneo. Así que creo que sin duda es positivo mantenerlo ahí durante los próximos dos años, pero también creo que afectará ligeramente, no de forma masiva, pero sí ligeramente, a su selección del equipo.
Creo que es bueno porque puedes quedarte atrapado con la idea de que este jugador no debería estar en el Mundial. Tenemos cinco números 10 que son todos números 10 de talla mundial, por así decirlo. Si ese es el caso, sigo pensando que Thomas Tuchel elegirá un equipo. Por ejemplo, si Inglaterra comenzara mañana el Mundial, creo que Morgan Rogers sería titular por delante de Bellingham y Foden si todos ellos estuvieran en la convocatoria.
Así que creo que no le afectará tanto, solo creo que en el fondo de su mente. Bien, si me voy, lo cual, Jude Bellingham nunca debería haber sido dejado fuera de esa selección de todos modos, si ese es el caso, pero si hay alguna duda, él sabe que tiene que lidiar con ello, entonces más allá del Mundial».
- Getty Images
Partidos de Inglaterra: ¿A quién se enfrentarán los Tres Leones de cara al Mundial de 2026?
Inglaterra disputará dos partidos amistosos previos al torneo contra Nueva Zelanda y Costa Rica en Florida antes de comenzar su andadura en el Mundial contra Croacia el 17 de junio. Bellingham y Foden esperan formar parte de los planes de Tuchel cuando comience la competición.
Anuncios