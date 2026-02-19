Getty/GOAL
Wayne Rooney cuestiona el «aura» de Arne Slot en medio de los «locos» rumores sobre su despido en el Liverpool
Slot supervisó la conquista del título y un mercado de fichajes que batió récords.
Slot supervisó un trabajo notable durante su campaña debut como entrenador del Liverpool, tras haber heredado las riendas del carismático Jurgen Klopp. A pesar de no disponer de casi ningún presupuesto para fichajes, consiguió el título nacional de la forma más dominante posible.
Con la hucha más holgada, en 2025 se disfrutó de una ola de fichajes récord, con jugadores como Florian Wirtz y Alexander Isak llegando a Anfield en operaciones que implicaron traspasos de nueve cifras.
El Liverpool está pasando por un mal momento en la temporada 2025-26 y actualmente ocupa el sexto puesto de la tabla, a 16 puntos del líder, el Arsenal. La continuidad de Slot se ha convertido en objeto de un acalorado debate, sobre todo ahora que el exjugador del Liverpool Xabi Alonso está disponible tras su despido del Real Madrid y se rumorea que Klopp está considerando volver a los banquillos si recibe la oferta adecuada.
¿Despedirá el Liverpool a Slot en el verano de 2026?
La leyenda de la Premier League Rooney admite que los rumores que rodean a Slot son duros, pero ha declarado en The Overlap Fan Debate de Sky Bet que se trata de un hombre afable de 47 años que carece de las características de un líder inspirador: «Es extraño, ¿no? Hablar de que Slot está en una prueba para mantener su puesto cuando es obvio que acaba de ganar la Premier League.
«Lo he visto un par de veces, pero no creo que tenga ese carisma para el Liverpool, y quizá sea porque el Liverpool acaba de salir de la etapa de Jurgen Klopp como entrenador. Es difícil para cualquiera hacerlo, pero no creo que tenga ese carisma».
Rooney añadió sobre la posible salida de Slot: «He hablado con entrenadores y sé que a veces pueden ser difíciles, pero si no consigue que el equipo quede entre los cinco primeros de la Premier League, se irá, sin duda. Es una locura decirlo cuando acaba de ganar la Premier League».
Rooney explica qué ha fallado en el Liverpool.
Al intentar identificar qué ha fallado en el Liverpool esta temporada, el icono del Manchester United Rooney dijo: «Si comparamos el Liverpool de la temporada pasada con el de ahora, [Mohamed] Salah y [Virgil] van Dijk no han rendido al máximo. Luego está Trent [Alexander-Arnold], que está ausente, [Andy] Robertson, que no ha jugado muchos partidos, Luiz Díaz [izquierda] y la situación de [Diogo] Jota. Incluso Darwin Núñez aportó algo, no fue genial, pero aportó algo. El Liverpool ha perdido a muchos jugadores, por lo que es una especie de período de reconstrucción [para ellos]».
Rooney ha sido crítico con Van Dijk esta temporada, como capitán del club en Anfield, pero cree que el internacional holandés y el emblemático delantero egipcio Salah mantendrán su posición como grandes figuras de la actualidad.
El máximo goleador histórico del United añadió: «Con el Liverpool y lo que ha pasado desde la temporada pasada, Van Dijk y Salah, sobre los que he hablado mucho esta temporada, pueden haber perdido un poco de velocidad, y son los dos líderes del equipo. Los jugadores que han perdido a su alrededor harían muy difícil que cualquier equipo ganara el título.
Eso no debería contar en contra de Van Dijk y Salah. Para mí, Salah es uno de los mejores de la Premier League de todos los tiempos, y Van Dijk estará en la conversación como uno de los mejores. No creo que sea el mejor de la historia, pero en esta generación es sin duda el mejor central, así que no se puede culpar a esos dos jugadores por ello».
Partidos del Liverpool 2025-26: Próximos rivales en la lucha por evitar el descenso
El Liverpool, que se ha clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones y la quinta ronda de la FA Cup, volverá a la acción el domingo, cuando visite al Nottingham Forest. Ese partido forma parte de una racha en la que los Reds se enfrentarán a varios clubes que luchan por evitar el descenso, entre ellos el West Ham, el Wolves y el Tottenham, lo que podría ayudar al equipo de Slot a coger un impulso importante de cara a la recta final de la temporada.
