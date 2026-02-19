Wayne Rooney cuestiona el «aura» de Arne Slot en medio de los «locos» rumores sobre su despido en el Liverpool

Al intentar identificar qué ha fallado en el Liverpool esta temporada, el icono del Manchester United Rooney dijo: «Si comparamos el Liverpool de la temporada pasada con el de ahora, [Mohamed] Salah y [Virgil] van Dijk no han rendido al máximo. Luego está Trent [Alexander-Arnold], que está ausente, [Andy] Robertson, que no ha jugado muchos partidos, Luiz Díaz [izquierda] y la situación de [Diogo] Jota. Incluso Darwin Núñez aportó algo, no fue genial, pero aportó algo. El Liverpool ha perdido a muchos jugadores, por lo que es una especie de período de reconstrucción [para ellos]».

Rooney ha sido crítico con Van Dijk esta temporada, como capitán del club en Anfield, pero cree que el internacional holandés y el emblemático delantero egipcio Salah mantendrán su posición como grandes figuras de la actualidad.

El máximo goleador histórico del United añadió: «Con el Liverpool y lo que ha pasado desde la temporada pasada, Van Dijk y Salah, sobre los que he hablado mucho esta temporada, pueden haber perdido un poco de velocidad, y son los dos líderes del equipo. Los jugadores que han perdido a su alrededor harían muy difícil que cualquier equipo ganara el título.

Eso no debería contar en contra de Van Dijk y Salah. Para mí, Salah es uno de los mejores de la Premier League de todos los tiempos, y Van Dijk estará en la conversación como uno de los mejores. No creo que sea el mejor de la historia, pero en esta generación es sin duda el mejor central, así que no se puede culpar a esos dos jugadores por ello».