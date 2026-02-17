Getty
Traducido por
Wayne Rooney afirma que el Arsenal no tiene ni un solo «jugador de talla mundial» y acusa a las «nerviosas» leyendas del club de «arruinar» sus opciones al título
El éxito del Arsenal se basa en el esfuerzo colectivo.
Rooney ha afirmado que no hay ninguna estrella destacada con capacidad de talla mundial en la actual plantilla de Mikel Arteta, pero que los líderes de la liga están contribuyendo más como colectivo. Ninguna estrella de los Gunners ha alcanzado aún los dos dígitos en goles en la Premier League esta temporada, con Viktor Gyokeres a la cabeza con ocho goles. Por detrás de él, jugadores como Martin Zubimendi, Leandro Trossard, Declan Rice y Bukayo Saka han contribuido de forma esporádica a lo largo de la campaña, pero no de forma constante. Esto contrasta con el Manchester City, que depende de Erling Haaland para marcar la gran mayoría de sus goles. En la temporada 2025-26, el delantero noruego ha marcado 22 goles en 26 partidos de la Premier League, casi tres veces más que el máximo goleador del Arsenal, Gyokeres.
- Getty Images Sport
Rooney: El Arsenal no tiene jugadores de talla mundial.
En el último episodio de The Overlap Fan Debate con Sky Bet, Rooney argumentó que los Gunners no tienen una superestrella, a pesar de contar con jugadores como Rice y Saka en la plantilla. Dijo: «Estoy de acuerdo con que el Arsenal no tiene una superestrella indiscutible, un jugador de talla mundial en el que puedas confiar plenamente. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es que saben cómo ganar partidos. Han demostrado que no se necesita ese jugador superestrella. Lo que creo que está pasando es que los aficionados del Arsenal y los exjugadores que salen a la luz los están matando.
Deberían permanecer en silencio y dejar que los demás hablen. He oído a Martin Keown decir que tener una ventaja de seis puntos es mejor que nueve, y yo pensaba: "¿De qué estás hablando?". Es un jugador experimentado que se está poniendo nervioso. Mikel Arteta lo está manejando de forma brillante: la forma en que habla, cómo se muestra en los medios de comunicación, cómo intenta calmar a los jugadores. Son otras personas relacionadas con el club las que están teniendo más influencia.
En cuanto a calidad, el Arsenal tiene mucha. ¿Tienen esa superestrella, ese jugador del tipo Ronaldo, Didier Drogba o Sergio Agüero que marque la diferencia? No creo que la tengan, pero saben cómo ganar partidos y lo han demostrado en los últimos tres años».
«Arteta ha estado brillante».
Aunque Rooney no haya sido demasiado elogioso con la plantilla del Arsenal, sí que ha alabado al entrenador Arteta por el trabajo que ha realizado esta temporada. Toda la presión ha recaído sobre los Gunners esta temporada para que finalmente pongan fin a su larga espera por un título de liga y consigan su primer trofeo desde 2020. El icono del United añadió: «Por supuesto, el Arsenal puede ganar la liga, pero aún queda un tercio de la temporada, así que puede pasar cualquier cosa. Nadie ha mencionado al Aston Villa; no creo que se acerquen al título de liga, pero aún están a tiro».
Creo que el Arsenal lo ganará [el título de liga], son demasiado fuertes y poderosos, y creo que ganarán gracias a [Mikel] Arteta, que ha estado brillante esta temporada. En temporadas anteriores, cuando ha habido presión, él lo ha demostrado y eso se ha contagiado a los jugadores, pero creo que este año lo ha gestionado a la perfección.
Creo que el Arsenal lo ganará, pero el Manchester City le pisará los talones. No veo al City ganando todos los partidos y al Arsenal perdiendo puntos».
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Arsenal?
La consecuencia de competir en los cuatro frentes esta temporada es que el Arsenal sigue teniendo que jugar dos veces por semana. Tras eliminar al Wigan en la FA Cup el domingo, ahora se enfrenta al Wolves el miércoles por la noche en la Premier League. Después, le espera una dura prueba en el derbi del norte de Londres contra el Tottenham.
Anuncios