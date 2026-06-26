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Juventus v Atalanta - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

¿Volverá Thiago Motta al banquillo? Surge el Estrasburgo

T. Motta
Fichajes
Juventus
Bologna
Strasbourg

El entrenador italo-brasileño no dirige un equipo desde marzo de 2025, cuando fue destituido de la Juventus.

Thiago Motta podría regresar a Francia. Según TuttoJuve.com, el exentrenador de la Juventus es candidato al banquillo del Estrasburgo, que ya ha iniciado contactos con el técnico italo-brasileño, sin equipo tras ser destituido el 23 de marzo de 2025.


  • El club alsaciano valora la trayectoria de Motta, sobre todo su trabajo en el Bolonia, donde destacó por un fútbol organizado, intenso y proactivo. Su experiencia en Génova, Spezia y Juventus, sumada a su capacidad para gestionar un grupo internacional gracias a su dominio de varios idiomas, refuerza su candidatura.


    El club sigue valorando otros candidatos, pero Motta es la opción más probable. En las próximas semanas se definirá el nuevo entrenador. En la temporada 2025-26 el Estrasburgo quedó octavo y, por tanto, en la 2026-27 no jugará competiciones de la UEFA.



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