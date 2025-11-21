'Vivir en el pasado' - Barcelona reitera su postura sobre el traspaso de Lionel Messi tras ver planteado un impresionante movimiento de cesión del Inter Miami
Sueño americano: Nuevo contrato para Messi en Inter Miami
Messi no está en posición de reincorporarse al Barça de manera permanente, ya que continúa persiguiendo el sueño americano en la MLS con el Inter Miami. Ha estado en el sur de Florida desde 2023 y recientemente se comprometió con un nuevo contrato de tres años.
Dicho acuerdo lo llevará más allá de su 40 cumpleaños y hasta la temporada 2028 en América del Norte. Los directivos de la MLS han revelado que se avecina un cambio de calendario que alineará el juego estadounidense con divisiones rivales alrededor del mundo, ya que jugarán desde otoño hasta primavera, en lugar de durante el verano.
- Getty/GOAL
¿Regreso de Messi? Laporta aborda rumores de transferencia
Eso significa que las ventanas para pasar la postemporada de la MLS en Europa se están cerrando para Messi y compañía. Se ha sugerido que podría regresar a Barcelona en un intento de mantenerse en forma antes de la Copa del Mundo 2026.
Los Blaugrana, sin embargo, se han distanciado de esos rumores. Laporta dijo anteriormente: "Por respeto a Messi, nuestros jugadores y nuestros miembros, no es momento de especular con escenarios poco realistas".
El presidente del Barça ha manifestado ahora sobre el mismo tema: "El regreso de Leo Messi como jugador es algo simplemente no realista. Hasta ahora, tiene contrato con el Inter Miami. El club está construyendo un proyecto para el presente y el futuro. Es complicado, y si vives en el pasado, te cuesta avanzar".
El Barça está trabajando en organizar un partido amistoso o de exhibición que permitiría a Messi jugar en el Camp Nou una última vez. También se han revelado planes para una estatua que inmortalizará al ocho veces ganador del Balón de Oro fuera de un lugar icónico.
Vínculos familiares: Messi y Antonela planean regresar a Cataluña
Messi no ha dado ninguna indicación de que esté buscando un regreso como jugador al Barcelona, pero ha admitido que él y su esposa Antonela tienen la intención de trasladar a su familia de regreso a Catalunya en algún momento.
La superestrella sudamericana ha dicho a SPORT: "Realmente quiero volver allí, extrañamos mucho Barcelona. Mi esposa y yo, los niños, estamos constantemente hablando de Barcelona y la idea de regresar. Tenemos nuestra casa allí, todo, así que eso es lo que queremos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París, no he vuelto al Camp Nou, y luego se mudaron a Montjuic."
Añadió después de ser nombrado el jugador más querido en la historia del Barça: "Obviamente, voy a regresar. Voy a estar en el estadio como cualquier otro aficionado, siguiendo al equipo, el club, y siendo un hincha más. Por ahora, estaré aquí [Miami] por unos años más, muy probablemente, pero regresaremos a Barcelona porque, como siempre he dicho, es mi lugar, mi hogar. Lo extrañamos mucho, así que volveremos allí."
- Getty Images
Camp Nou Leo Messi: Rumores sobre cambio de nombre del estadio desmentidos
Muchos están deseando ver a Messi jugar en el Camp Nou de nuevo, en cualquier capacidad, con vínculos profesionales en Barcelona que fueron cortados en circunstancias emocionales cuando se fue al Paris Saint-Germain como agente libre en 2021.
El amigo cercano y actual colega en el Inter Miami, Jordi Alba, ha dicho sobre un evento especial que se está organizando: "Para mí, fue un trago amargo verlo irse de la noche a la mañana. Esa despedida no fue ideal para él. Confío en que el homenaje sucederá y que será una gran celebración. Me enteré a través de la prensa, y fue un golpe duro para todos. Su salida no fue la mejor, ni la que hubiera querido, ese homenaje se le rendirá de una forma u otra."
Barcelona no cambiará el nombre de su famoso estadio a ‘Camp Nou Leo Messi’, con más especulación allí siendo desmentida, pero siempre dejarán su puerta abierta para que un hijo pródigo regrese a su hogar espiritual cuando llegue el día de recorrer ese camino.