Vitor Roque espera una oferta de €50 millones de la Premier League con Manchester United y Chelsea monitoreando al ex del Barcelona

Roque se unió a Barcelona desde Athletico Paranaense en julio de 2023 por alrededor de €35 millones (£30m/$39m), pero tuvo dificultades para encontrar su lugar bajo la dirección de Xavi. Marcó solo dos goles en 16 apariciones en todas las competiciones antes de ser enviado a préstamo al Real Betis en la primera mitad de la temporada pasada. Sin embargo, ese movimiento tampoco resultó como se esperaba, y el préstamo se interrumpió a mitad de la campaña. Roque regresó a Sudamérica a principios de este año para jugar para Palmeiras, decidido a reiniciar su carrera.

Notablemente, antes de su movimiento de €25 millones (£21m/$26m) al club brasileño, el equipo de Roque también había recibido una oferta lucrativa del Al-Hilal de Arabia Saudita, pero la rechazaron a favor de un regreso a su país natal. La decisión ahora parece sabia, ya que sus actuaciones en Palmeiras han reabierto la puerta al fútbol europeo de élite. El delantero de 20 años ha marcado 13 goles y ha proporcionado tres asistencias para Palmeiras esta temporada. El movimiento se ha convertido en una historia de éxito tanto para él como potencialmente para el gigante español. El club catalán astutamente mantuvo una cláusula de venta del 20%, una decisión que pronto podría dar sus frutos ya que varios clubes de la Premier League están listos para pujar por el delantero brasileño.