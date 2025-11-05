Virgil van Dijk responde a la crítica 'exagerada' de Wayne Rooney en un incómodo intercambio en vivo por televisión después de que el Liverpool derrote al Real Madrid en la Champions League

Desde la derrota contra el Brentford, el Liverpool ha conseguido victorias contra el Aston Villa en la liga inglesa y ahora contra el Real Madrid en Europa. Los Reds fueron con diferencia el equipo superior en Anfield el martes por la noche, superando a los Blancos durante la mayor parte de la velada. Rooney formó parte del equipo de analistas para la cobertura de Amazon Prime y se encontró cara a cara con el capitán del Liverpool después del partido.

Junto al exdelantero de los Red Devils, Van Dijk dijo: "Es fácil decir ahora porque ganamos dos veces seguidas que ayudó bastante bien, pero en un mundo de caos tienes que intentar mantener la calma y tener perspectiva de las cosas. En esa reunión el tiempo era octubre, quedaba mucho fútbol por jugar, muchos giros y vueltas que pueden suceder y creo que a veces el ruido era mucho (dijo con una pequeña sonrisa en su rostro). Creo que es muy importante poner las cosas en perspectiva, mantener la cabeza baja y trabajar para salir de la situación porque la calidad que tenemos, ese no es el problema. Se trata de seguir trabajando y seguir adelante.

"Si pierdes cuatro o cinco partidos seguidos como jugador del Liverpool entonces es una crítica justa, eso es absolutamente normal en ese sentido. Pero creo que a veces se exagera también en ese momento, pero eso es porque vivimos en un mundo con tantas plataformas y tanta gente puede decir cosas, serán recogidas y hechas más grandes. Creo que es bueno que exjugadores que jugaron al más alto nivel y que también lidiaron con momentos difíciles pongan muchas cosas en perspectiva.

"Creo que si viste los partidos entonces definitivamente asumiría la responsabilidad. Creo que el comentario de que firmé mi nuevo contrato y luego fue como 'eso es todo' y lo dejé pasar, creo que eso fue un poco... pero esa es mi opinión personal y seguimos adelante."