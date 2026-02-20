getty
Vinicius Junior «repugnado» por la respuesta de José Mourinho a la acusación de abuso racial contra Gianluca Prestianni, del Benfica
El partido de la Liga de Campeones en Lisboa se detuvo durante 10 minutos.
Un partido de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones disputado en Lisboa se vio interrumpido a principios de la segunda parte. La superestrella del Real Madrid, Vinicius, abrió el marcador con un disparo por la escuadra.
Provocó a la afición local al celebrar junto al banderín de córner, lo que le valió una tarjeta amarilla y enfureció a los jugadores del Benfica. Se produjeron discusiones acaloradas antes de que Vinicius regresara a su campo.
Antes de que se reanudara el partido, Prestianni, con la camiseta subida hasta la boca, le dijo algo a Vinicius. El sudamericano corrió hacia el árbitro y denunció que había sido objeto de comentarios racistas. A continuación, se siguieron los protocolos de la UEFA durante un retraso de 10 minutos.
Lo que dijeron Vinicius y Prestianni en las declaraciones posteriores al partido.
El Benfica expresó su apoyo a Prestianni después del partido, y el extremo argentino declaró en unas declaraciones posteriores al partido: «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vini Jr, quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que he recibido por parte de los jugadores del Real Madrid».
Vinicius declaró por su parte, tras recibir el apoyo en el campo de su compañero Kylian Mbappé: «Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos. Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Me han sacado tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, solo ha sido un protocolo mal ejecutado que no ha servido para nada».
Mourinho criticado por su opinión sobre lo ocurrido
Mourinho habló con Vinicius en el momento del incidente, antes de recibir él mismo una tarjeta roja, y después dijo a los periodistas: «¿Arrepentido de qué? He hablado con los dos. Vinicius dice una cosa y Prestianni dice otra. No quiero ser «rojo»... y no quiero decir que apoyo al 100 % a Prestianni; pero no puedo ser «blanco» y decir que lo que me dijo Vinicius es la verdad. No puedo, no lo sé; solo que hasta el gol, fue un gran partido.
Ya lo dije en la entrevista flash, y he intentado ser más equilibrado que [Álvaro] Arbeloa y Mbappé. No es que quiera decir que Vinicius es un mentiroso y que el mío es un chico increíble. Han tomado caminos diferentes. Sucede en muchos estadios, y siempre es lo mismo... Algo no funciona. Vinicius marcó un gol fantástico. ¿Por qué no lo celebró como Eusebio, Pelé o [Alfredo] Di Stefano? ¿Por qué no lo hizo? El partido se acabó con esa jugada».
Vinicius dijo haberse enfadado por la respuesta de Mourinho.
El medio de comunicación español El Chiringuito afirma que Vinicius se ha enfadado por los comentarios de Mourinho. No entiende cómo sus celebraciones de gol pueden considerarse «provocativas» y encuentra «repulsiva» la estrechez de miras de un entrenador con tanta experiencia.
La UEFA ha abierto una investigación sobre lo sucedido, junto con el Gobierno portugués, y se espera que el veredicto se dé a conocer en breve, lo que podría dar lugar a la imposición de sanciones.
Mourinho ya cumplirá una sanción cuando el Benfica visite el Santiago Bernabéu para disputar el partido de vuelta contra el Real Madrid el próximo miércoles. Es probable que se le vuelva a preguntar sobre el incidente con Prestianni antes y después de ese encuentro.
El impresionante gol de Vinicius en el Estadio da Luz fue el único tanto del partido durante un reñido encuentro de ida, lo que significa que el Real Madrid mantiene una estrecha ventaja en su intento por asegurarse el pase a los octavos de final de la máxima competición europea.
