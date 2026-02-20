Vinicius Junior «repugnado» por la respuesta de José Mourinho a la acusación de abuso racial contra Gianluca Prestianni, del Benfica

Un partido de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones disputado en Lisboa se vio interrumpido a principios de la segunda parte. La superestrella del Real Madrid, Vinicius, abrió el marcador con un disparo por la escuadra.

Provocó a la afición local al celebrar junto al banderín de córner, lo que le valió una tarjeta amarilla y enfureció a los jugadores del Benfica. Se produjeron discusiones acaloradas antes de que Vinicius regresara a su campo.

Antes de que se reanudara el partido, Prestianni, con la camiseta subida hasta la boca, le dijo algo a Vinicius. El sudamericano corrió hacia el árbitro y denunció que había sido objeto de comentarios racistas. A continuación, se siguieron los protocolos de la UEFA durante un retraso de 10 minutos.