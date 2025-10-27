¡Problemas para Vinícius Júnior! Podría ser sancionado tras su arrebato en el Clásico

Según Mundo Deportivo, con sede en Barcelona, ni los jugadores ni los directivos del Real Madrid quedaron impresionados con la reacción de Vinícius al ser sustituido. Tras ser retirado a los 72 minutos, el brasileño habría expresado su frustración señalando que, a menudo, ha comenzado y no terminado partidos esta temporada.

“Siempre yo”, se cree que dijo, antes de agregar que sería mejor para todos si no se quedaba a rumiar sus sentimientos. “Me voy del equipo, es mejor si me voy, me voy”, afirmó, antes de regresar al vestuario. Finalmente volvió al banquillo y participó en las confrontaciones posteriores al partido, centradas en Lamine Yamal del Barcelona.

Aunque regresó para los minutos finales y estuvo presente en el altercado posterior al partido, cuando Dani Carvajal y Thibaut Courtois encararon a Yamal, su salida del área generó malestar.

A ojos de sus compañeros, su reacción fue “mala” e “incorrecta”. Algunos directivos creen que Xabi Alonso cometió un error al sustituir al subcampeón del Balón de Oro 2024 en ese momento, pero aún así consideran inaceptable lo que hizo Vinicius y están “muy molestos” por su actitud. La imagen proyectada no es la que el club desea, y se afirma que el Real Madrid está “considerando seriamente” imponerle sanciones.

