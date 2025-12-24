Vinícius Júnior envía mensaje emotivo a Endrick tras su préstamo del Real Madrid al Lyon

En Instagram, Vinícius Júnior publicó: “Mi hermano Bob, buena suerte. Te estamos esperando con ansias aquí”. Un mensaje breve que refleja la fraternidad dentro de la nueva generación brasileña mientras uno de sus jóvenes delanteros más prometedores busca ritmo y minutos de juego.

El mensaje de Vinícius tiene un significado especial: ambos jugadores llegaron a Madrid siendo adolescentes con grandes expectativas del fútbol brasileño y aprendieron que la progresión raramente es lineal. Vinícius mismo enfrentó críticas tempranas antes de consolidarse como una pieza clave, por lo que sus palabras para Endrick transmiten que la paciencia, la persistencia y un entorno adecuado pueden marcar la diferencia.

Hasta ahora, Endrick solo ha disputado cuatro partidos esta temporada en todas las competiciones, un contraste con la emoción que generó su llegada a la capital española. En su primera campaña bajo Carlo Ancelotti, participó en 22 encuentros, mostrando destellos de su potencia, movilidad y definición. Sin embargo, con Xabi Alonso, sus oportunidades se han reducido debido a la feroz competencia por los puestos. La decisión de buscar un préstamo refleja un enfoque pragmático: Endrick necesita jugar, desarrollarse y recuperar protagonismo tanto a nivel de club como internacional.

@vinijr Instagram