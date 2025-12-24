AFP
Vinícius Júnior envía mensaje emotivo a Endrick tras su préstamo del Real Madrid al Lyon
Lyon presenta su nuevo número 9
El Lyon oficializó el fichaje de Endrick con un video festivo en sus redes sociales, mostrando al brasileño paseando entre luces navideñas antes de visitar la tienda del club para probarse su nueva camiseta número 9. Sonriendo a la cámara, Endrick comentó: “La Navidad ha llegado temprano”, reflejando tanto alivio como ilusión.
Se espera que el joven delantero se incorpore a sus nuevos compañeros a partir del 29 de diciembre, permitiéndole adaptarse al estilo de juego de Paulo Fonseca y al ritmo de la Ligue 1. Sin embargo, su debut no será inmediato: según The Athletic, las normas de inscripción francesa exigen un período de espera de cuatro días tras finalizar un acuerdo, por lo que se perderá el próximo partido del Lyon contra el Mónaco el 3 de enero. Además, la transferencia no podrá confirmarse oficialmente hasta el 1 de enero.
- Getty Images Sport
Un mensaje de apoyo de Vinícius
En Instagram, Vinícius Júnior publicó: “Mi hermano Bob, buena suerte. Te estamos esperando con ansias aquí”. Un mensaje breve que refleja la fraternidad dentro de la nueva generación brasileña mientras uno de sus jóvenes delanteros más prometedores busca ritmo y minutos de juego.
El mensaje de Vinícius tiene un significado especial: ambos jugadores llegaron a Madrid siendo adolescentes con grandes expectativas del fútbol brasileño y aprendieron que la progresión raramente es lineal. Vinícius mismo enfrentó críticas tempranas antes de consolidarse como una pieza clave, por lo que sus palabras para Endrick transmiten que la paciencia, la persistencia y un entorno adecuado pueden marcar la diferencia.
Hasta ahora, Endrick solo ha disputado cuatro partidos esta temporada en todas las competiciones, un contraste con la emoción que generó su llegada a la capital española. En su primera campaña bajo Carlo Ancelotti, participó en 22 encuentros, mostrando destellos de su potencia, movilidad y definición. Sin embargo, con Xabi Alonso, sus oportunidades se han reducido debido a la feroz competencia por los puestos. La decisión de buscar un préstamo refleja un enfoque pragmático: Endrick necesita jugar, desarrollarse y recuperar protagonismo tanto a nivel de club como internacional.
@vinijr Instagram
Ojos puestos en la selección de Brasil para la Copa del Mundo
El fútbol regular cobra especial importancia con el Mundial 2026 a la vista. Endrick sabe que los minutos en el campo son decisivos y que la selección dependerá de su forma, no de su reputación. Carlo Ancelotti ha sido claro al respecto.
En noviembre, hablando con Placar, el exentrenador del Real Madrid subrayó la necesidad de que Endrick juegue con continuidad y aconsejó que él y su entorno evaluaran cuidadosamente la mejor opción.
Ancelotti explicó: "Sí, hablé con él al inicio de la temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien y debe pensar, junto a su entorno, qué es lo mejor. Hablar con el club para decidir lo que más le conviene. Endrick es muy joven; este no será su último Mundial. Podría estar en 2026, pero también en 2030, 2034 o incluso 2038. Lo importante es que vuelva a jugar y muestre sus cualidades."
- AFP
Una plataforma para brillar en Lyon
En Lyon, Endrick encontrará un entorno ideal para su desarrollo. El equipo de Paulo Fonseca compite en varios frentes y le brindará exposición tanto a nivel nacional como europeo.
Aunque se perderá el partido de Ligue 1 contra el Mónaco, Lyon jugará el 11 de enero un encuentro de la Coupe de France contra el Lille OSC, antes de regresar a la liga frente al Stade Brestois 29 el 18 de enero.
Además, el fútbol europeo también lo espera: Lyon lidera su grupo en la Europa League y cerrará la fase de grupos contra BSC Young Boys y PAOK FC. Esta competición será una vitrina clave para Endrick, quien estará ansioso por demostrar su valía tanto a Ancelotti como a Xabi Alonso.
