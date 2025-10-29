Vinicius Junior emite una disculpa pública al Real Madrid por su comportamiento en la victoria del Clásico contra el Barcelona, pero omite mencionar a Xabi Alonso
Disculpa pública de Vini Jr
El extremo del Madrid acaparó los titulares durante la gran victoria sobre los rivales por el título, Barca, por su reacción al ser sustituido con tiempo de sobra en el Santiago Bernabéu. Vinicius se dirigió directamente al vestuario antes de regresar al banco antes del final del partido, pero no sin antes intercambiar algunas palabras acaloradas con Alonso, quien se mantuvo impasible durante el momento.
Ahora, en un comunicado publicado en las redes sociales, Vinicius ha aclarado la situación y se ha disculpado. Dijo: "Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Al igual que ya lo hice en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero disculparme nuevamente con mis compañeros, el club y el presidente. A veces la pasión me domina porque siempre quiero ganar y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo proviene del amor que siento por este club y todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día."
Alonso omitido del comunicado
Notablemente, hay un hombre que Vinicius aparentemente olvidó mencionar en su declaración de disculpa, el entrenador Alonso. El español soportó la furia de sus jugadores el domingo por la noche, todo mientras seguía el partido frente a él. Al omitirlo, la estrella brasileña solo va a aumentar la especulación de que su relación está rota, y que uno, o ambos, podrían dejar el club.
Los aficionados se apresuraron a captar la ausencia de Alonso en la disculpa. En X (anteriormente Twitter) @cruelkroos dijo: "¿Y las disculpas al entrenador, dónde están? Porque es al primero al que le debes una."
@maarcoloopez93 optó por apoyar al jugador sobre el entrenador, añadiendo: "Nunca te disculpes por tener un entrenador inepto. No es tu culpa."
@MrGafan estaba en la misma línea, publicando: "Mucho honor Vini. El cambio fue terrorismo y tu reacción fue quizás desproporcionada, pero las disculpas solo pueden hacerlas aquellos que realmente sienten las cosas. Nadie duda de tu madridismo. Sigue así."
Pero el perspicaz @Petrelli86 fue otro que notó la ausencia del nombre de Alonso, él se inclinó por apoyar a ambos. Dijo: "Te queremos, Vini. Vas a ganar el Balón de Oro con Xabi, a quien, por cierto, no has mencionado."
Finalmente, @ahosani65 dijo: "¿Qué pasa con el entrenador? ¿No merece una disculpa también?"
- Getty Images
¿Camino a la redención?
La disculpa de Vinicius fue la segunda en tantos días después de que el jugador de 25 años intentara explicar la pelea masiva que estalló entre jugadores durante el derbi. En esa ocasión, estaba disculpándose en nombre del Real Madrid en su conjunto por cualquier joven aficionado que hubiera presenciado las feas escenas. Pero en esta publicación, el héroe de los Blancos estaba asumiendo su propia responsabilidad. Es una señal de su fuerte carácter el disculparse a pesar de los constantes ataques tanto durante los partidos como fuera del campo. Sin embargo, esto aún no aclara los rumores de una relación tensa con Alonso, quien actualmente tiene a su equipo en la cima de La Liga.
Avanzando en la capital
Vinicius y Alonso tendrán que resolver sus diferencias si quieren competir por los honores nacionales y europeos esta temporada. Se sitúan a cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona tras la victoria del domingo y también se encuentran en una posición sólida para competir por la Liga de Campeones. El próximo partido es un enfrentamiento en casa contra el Valencia el sábado, donde los aficionados obtendrán la última visión de la relación entre el jugador y el entrenador en jefe.