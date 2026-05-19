Vinicius Junior confirma su ruptura con Virginia Fonseca en un emotivo comunicado

Fonseca ya se había referido a la ruptura el 15 de mayo. En un mensaje a sus seguidores, la influencer habló de vivir con autenticidad y mantener su identidad pese a la exposición mediática de su relación.

Escribió: «Siempre me permitiré vivir de verdad, sin miedo ni cálculos, sin dejar de ser quien soy. Mientras estuvimos juntos, me entregué por completo, como hago con todo lo que me propongo. Soy intensa, centrada en nuestros sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy mujer y quise vivirlo sin barreras, manteniendo el respeto que siempre he tenido en cualquier relación».



