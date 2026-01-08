Vinícius Júnior confía en que la Supercopa marcará el punto de inflexión del Real Madrid

Vinícius Jr. considera que la Supercopa de España puede ofrecerle al Real Madrid el escenario ideal para relanzar una temporada irregular. En la previa del decisivo duelo de semifinales ante el Atlético de Madrid en Yeda, el atacante brasileño subrayó la importancia anímica que tiene el torneo para el equipo.

Para el conjunto blanco, el viaje a Arabia Saudita va más allá de la simple pelea por un título: representa una oportunidad para acallar las críticas tras varios meses complicados. Bajo el mando de Xabi Alonso, el Madrid ha carecido de regularidad, lo que ha permitido al Barcelona abrir una ventaja de cuatro puntos en lo más alto de LaLiga. Aun así, Vinícius está convencido de que un buen desempeño en Medio Oriente puede servir como impulso para el resto de la campaña.

“El equipo está muy unido y plenamente concentrado en este partido, porque sabemos que cuando venimos a Arabia y hacemos dos buenos encuentros, cambia por completo la dinámica de la temporada”, afirmó Vinícius.