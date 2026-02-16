Getty/GOAL
Vinicius Jr revela los mensajes suplicantes de la estrella del Liverpool Dominik Szoboszlai y nombra al capitán del Chelsea Reece James entre sus mejores amigos en el fútbol
Vinicius Jr hace pública su amistad con Szoboszlai
En una sorprendente confesión, Vinicius nombró a Szoboszlai como uno de sus confidentes más cercanos fuera del vestuario del Madrid. A pesar de sus diferentes trayectorias profesionales, el vínculo entre estas dos fuerzas creativas parece estar muy arraigado. Cuando se le preguntó por sus amigos en el mundo del fútbol, el jugador de 25 años reveló en una entrevista con el YouTuber Ibai: «Hablo mucho con Szoboszlai. Nos conocimos cuando éramos más jóvenes. [Lucas] Paqueta es mi mejor amigo en el fútbol. Raphinha en Barcelona, Savinho y Reinier en Brasil, que también ha jugado aquí. Los brasileños casi siempre estamos juntos fuera del campo, pero de otros equipos que no son brasileños, Reece James, con quien tengo muy buena amistad. Rafael Leao, tengo bastantes amigos fuera».
Los mensajes secretos y las botas Nike
La conexión entre las dos estrellas no se limita al respeto profesional; ambos intercambian mensajes sobre mucho más que tácticas futbolísticas. Con Vinicius a punto de lanzar una línea exclusiva de botas Nike, admitió que el jugador del Liverpool le ha estado enviando mensajes para participar en la iniciativa.
«¡Muchos jugadores me han enviado mensajes para jugar con ellas!», sonrió el brasileño. «Paquetá, del Flamengo, y Szoboszlai, del Liverpool, también me lo han pedido». Esta broma desenfadada esconde una preocupación más seria para los Reds: cuanto más tiempo permanezcan en contacto estos dos, más oportunidades tendrá el «agente Vini» de hacer su trabajo en nombre de Florentino Pérez.
¿El sueño del Real Madrid o la leyenda de Anfield?
La noticia de su amistad llega en un momento delicado para el Liverpool, tras los explosivos comentarios del seleccionador de Hungría, Marco Rossi. El técnico de la selección nacional sembró la incertidumbre sobre el futuro de la estrella en Anfield, al afirmar que fichar por el gigante español siempre ha sido el objetivo final de su capitán. Rossi desató la locura al declarar: «Debido a la estrecha relación que he mantenido con Dominik desde que comenzó su andadura futbolística, el Real Madrid siempre ha sido su sueño».
Con Szoboszlai ofreciendo actualmente una lección magistral en la Premier League, tras haber marcado ya 10 goles esta temporada, la presión sobre la directiva del Liverpool para asegurar su futuro con una lucrativa renovación de contrato es cada vez mayor.
La carrera contrarreloj del Liverpool
Aunque no hay indicios de que el acuerdo sea inminente, el Liverpool se encuentra en una situación precaria. La presencia de amigos cercanos como Vinicius Jr. y su antiguo compañero de equipo Trent Alexander-Arnold, que dejó Anfield para fichar por el Bernabéu el año pasado, añade un elemento peligroso a las especulaciones.
El Liverpool se encuentra ahora en una encrucijada crítica. Debe decidir si satisfacer las demandas salariales de 300 000 libras semanales del entorno de Szoboszlai o arriesgarse a perder a su estrella, que podría acabar vistiendo la emblemática camiseta blanca del Madrid.
Con la ventana de fichajes de verano acercándose, el futuro de Szoboszlai dominará sin duda los titulares. Aunque su contrato dura hasta 2028, lo que da cierta ventaja a los Reds, es difícil ignorar el impacto psicológico de que sus compañeros y entrenadores hablen de un posible traspaso a España. Para el entrenador Arne Slot, el mayor reto puede ser convencer a su talismán de que puede cumplir todas sus ambiciones en Anfield, incluso cuando la creciente «conexión madridista» amenaza con empujarlo hacia la salida.
