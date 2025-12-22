¿Vale Vinicius Jr tanto como Kylian Mbappé y Lionel Messi? Se aconseja al Real Madrid hacer 'todo lo posible' para vender al delantero brasileño en medio de demandas contractuales irrazonables

El exdelantero y director del Real Madrid, Predrag Mijatovic, ha hablado en contra de Vinicius de forma regular últimamente. Ahora ha dicho en Carrusel Deportivo sobre futuras conversaciones en la capital española: “Si ahora está pidiendo el mismo contrato que Mbappe o Messi, está claro que no quiere renovar; eso es obvio. No somos niños, por favor. Y si quiere terminar su contrato en el Real Madrid, está bien.

“El club tiene que estar por encima de cualquier jugador, quienquiera que sea, y todos los jugadores tienen que aceptar una cosa: que el Madrid seguirá ganando con Vinicius, sin Vinicius, porque el Real Madrid siempre gana.”

Mijatovic agregó, sin considerar a Vinicius como integral para la planificación a largo plazo en el Bernabéu: “El Real Madrid siempre tiene que estar por encima de cualquier jugador, cualquier figura en el fútbol, porque es el club más grande del mundo.

“Si Vinicius se niega a renovar su contrato, el Real Madrid tiene que hacer todo lo posible para transferirlo. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir que un jugador o sus representantes te controlen.”

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas expertas, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!