Revelado: Vinicius Jr deliberadamente dejó fuera el nombre del entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, en la disculpa por su berrinche del Clásico, con la superestrella 'herida' por el trato
Alto drama en El Clásico
El punto álgido llegó en el minuto 72 cuando el árbitro asistente indicó que Vinicius salía, para ser sustituido por Rodrygo. Se le vio gesticulando hacia el banquillo y la emisora DAZN incluso recogió los comentarios de Vinicius mientras salía furioso del campo, cuando dijo: "¡Siempre yo! ¡Me voy del equipo! ¡Me voy! Es mejor si me voy, me voy." Se dirigió directamente al túnel, ignorando al entrenador Alonso, pero finalmente regresó para tomar su lugar entre los suplentes antes de que terminara el partido. Ahora se ha disculpado por sus acciones, pero omitió 'deliberadamente' cualquier mención a Alonso y está 'dolido' por su trato por parte del entrenador esta temporada, según The Athletic.
- AFP
Vinicius calificado de 'una desgracia'
Hablando después del partido, el exdefensor uruguayo Diego Lugano calificó el comportamiento de Vinicius como una "vergüenza" y dijo en el programa de ESPN Round Review: "Este lío a este nivel es muy difícil de presenciar. Inevitablemente, su prestigio dentro del Real Madrid, dentro del fútbol español, caerá significativamente. Cada fin de semana tiene un problema, pelea con los oponentes, pelea con el equipo. Tiene una personalidad, un tipo que le gusta esta pelea, este enfrentamiento... No sé qué está pasando en su cabeza, pero su prestigio en el Real Madrid definitivamente caerá."
El exestrella de Brasil Luis Fabiano añadió: "Totalmente incorrecto, una falta de respeto para quien está entrando. Puedes enojarte, puede que no te guste la sustitución, pero debes respetar a tu compañero y salir en silencio."
Y el exjugador de Liverpool y Real Madrid Steve McManaman estaba igualmente enojado, diciendo a ESPN después del partido: "No se trata de ti, se trata del equipo. Se trata del colectivo. Se trata de ganar. Se trata de alejarse cinco puntos más. Se trata de vencer a Barcelona después de que te vencieran cuatro veces el año pasado. Se trata de ganar el primer Clásico de Xabi Alonso como entrenador. No deberíamos estar hablando de alguien siendo sustituido después de 75 minutos. Me vuelve loco."
"A veces la pasión me domina"
Después de un período de reflexión, Vinicius Jr dijo: "Hoy quiero disculparme con todos los madridistas por mi reacción cuando fui sustituido en el Clásico. Tal como ya lo hice en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero disculparme nuevamente con mis compañeros, el club y el presidente. A veces la pasión me supera porque siempre quiero ganar y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo surge del amor que siento por este club y todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día."
- Getty
Entonces, ¿Ya está todo perdonado?
Vinicius tiene el perfil de superestrella internacional, pero Xabi Alonso tiene todas las cartas. Los Blancos están cómodamente en la cima de La Liga, han ganado los tres partidos en la Champions League y otras estrellas clave como Kylian Mbappé y Jude Bellingham ahora están rindiendo a pleno rendimiento. Las actuaciones del internacional brasileño han sido inconsistentes hasta ahora esta temporada y su posición en la capital española está tensa. Ha marcado cinco goles y ha asistido cuatro en 10 apariciones en La Liga, pero aún no ha registrado un gol en Europa. Sus frustraciones reportadas están vinculadas a una disputa contractual, donde las conversaciones sobre un nuevo acuerdo se han estancado, y Vinicius supuestamente está considerando dejar el club el próximo verano si no siente que su estatus ha mejorado. Aunque su popularidad con los aficionados sigue siendo alta, informes recientes indican tensión que está levantando dudas sobre su futuro a largo plazo en la capital española.