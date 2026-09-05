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آنجي بوستيكوجلو وكريستيانو رونالدوai - Gemini
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Vinicius destroza a Postecoglou en el Clásico: Ronaldo, presente ausente

FEATURES
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
J. Wissing
A. Postecoglou
Arabia Saudita
Alemania
Australia

Gran partido del joven alemán

Nadie esperaba lo que hizo Jens Fissing durante el clásico entre Al-Nassr y Al-Ittihad, especialmente porque la mayoría de los pronósticos apuntaban a que el entrenador del "Decano" afrontaría el partido con extrema cautela, prefiriendo replegarse a sus zonas y apoyarse en los contragolpes ante un equipo que cuenta con nombres ofensivos de gran peso. 

Sin embargo, el joven técnico decidió sorprender a todos y afrontó el duelo con gran audacia, apoyándose en una presión feroz e ininterrumpida desde los primeros minutos, para someter a Al-Nassr a una presión real e impedirle construir el juego de la manera a la que estaba acostumbrado.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Vissing sorprende al Al-Nassr y lo golpea desde el fondo

    El Al-Ittihad no se limitó a presionar al portador del balón, sino que cerró la mayoría de las líneas de pase ante los jugadores del Al-Nassr, y sus futbolistas lograron ganar un gran número de duelos individuales y recuperar el balón en zonas adelantadas.

    El equipo se movió como un solo bloque, pues en cuanto perdía el balón comenzaba la presión de inmediato, y con la presencia de Bergwijn y Al-Ghamdi en posiciones adelantadas para luego penetrar en profundidad, el Al-Nassr empezó a encontrar grandes dificultades para hacer circular el balón de una línea a otra, por lo que no resultó extraño que "El Mundialista" fracasara en sacar el balón de forma limpia durante los primeros 22 minutos aproximadamente.

    La presión del Al-Ittihad dio frutos de forma temprana con el gol de George Ilenikhena en el minuto cuatro, pero lo más importante es que el gol no fue un episodio ajeno al desarrollo del partido, sino que llegó como consecuencia directa de la superioridad que impuso el Al-Ittihad desde el inicio. 

    Ilenikhena encontró el espacio que necesitaba a espaldas de la defensa del Al-Nassr, y aprovechó el adelantamiento de la línea defensiva y el avance de todo el equipo hacia adelante, para otorgar a "El Decano" una ventaja temprana que obligó a su rival a cambiar sus planteamientos rápidamente.

    Y hablando de Ilenikhena, el delantero nigeriano fue el arma ideal para el plan de Vieceli, porque domina los desmarques a espaldas de los defensores y el aprovechamiento de los espacios abiertos, que es precisamente el punto por el que el Al-Ittihad trató de golpear al Al-Nassr. 

    Y en el minuto 22 el jugador volvió para marcar un golazo con el que confirmó su superioridad, convirtiéndose en el doblete número diez de su carrera en general, revelando al mismo tiempo hasta qué punto logró Vieceli emplear las cualidades de su delantero de la forma correcta ante una defensa adelantada.

    El ataque del Al-Ittihad no se basó únicamente en los balones directos, sino que el dominio del centro del campo contribuyó a que el proceso de llegar a la portería del Al-Nassr fuera más sencillo. Lobi y Mukhtar lograron imponer su presencia dentro de la zona de maniobra, mientras que Bergwijn y Al-Ghamdi se movieron hacia el interior para generar superioridad numérica, lo que provocó la separación de las líneas del Al-Nassr entre sí y la reducción de los espacios disponibles para sus jugadores a la hora de construir un ataque organizado.

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    Cristiano Ronaldo, presente y ausente: Postecoglou paga el precio

    Uno de los problemas más evidentes que surgieron en el Al Nassr estuvo relacionado con Cristiano Ronaldo, no solo por su rendimiento ofensivo, sino por el impacto de su presencia en todo el sistema de presión.

     Ronaldo no fue capaz de ejercer una presión constante sobre los defensas del Al Ittihad, algo que concedió específicamente a Danilo Pereira más espacio y tiempo para recibir el balón y construir el ataque desde atrás sin verdaderas molestias. Por ello, el Al Ittihad pudo en más de una ocasión iniciar sus ataques con calma y luego trasladar el balón a las zonas que deseaba sin enfrentarse a la presión que el Al Nassr necesitaba para obligar a su rival a cometer errores.

    Y es precisamente aquí donde se puede describir a Ronaldo como un "presente ausente" desde el punto de vista táctico; su presencia sobre el terreno de juego significaba que el Al Nassr contaba con uno de los delanteros más peligrosos del mundo, pero, por otro lado, hacía que el equipo pareciera tener un jugador de menos en la labor de presión cuando el balón estaba en poder de la defensa del Al Ittihad. 

    El problema no reside en el valor del jugador ni en su capacidad para marcar, sino en que la naturaleza del partido requería una presión colectiva constante, algo que Ronaldo no fue capaz de aportar de la manera necesaria.

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    Postecoglou podría haber gestionado este problema modificando el esquema de presión o reduciendo los espacios entre líneas, pero no encontró la solución adecuada en el momento oportuno, sobre todo porque el Al Ittihad ya había logrado marcar dos goles. 

    Y con la continuidad de la superioridad de "El Decano" en el primer tercio del partido, el Al Nassr se vio obligado a perseguir el encuentro en lugar de controlarlo, lo que hizo la tarea aún más difícil frente a un equipo que sabe muy bien dónde están los espacios y cómo aprovecharlos.

    Además, Vicenzo aprovechó de manera ideal la incorporación al ataque de los laterales del Al Nassr, y sus jugadores recurrieron a enviar balones largos a sus espaldas en cuanto recuperaban el balón, lo que concedió al Al Ittihad grandes espacios para la transición de la defensa al ataque. 

    Este detalle reveló que el entrenador de "El Decano" no se conformó con estudiar los puntos débiles del Al Nassr, sino que también intentó convertir sus armas ofensivas en puntos débiles, pues cuanto más se adelantaban los laterales, más aparecía tras ellos un nuevo espacio que se podía aprovechar, y cuanto más perdía el balón el Al Nassr, más capaz era el Al Ittihad de llegar a su portería con rapidez.

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    El Al-Nassr recupera el equilibrio y Vicente cambia el plan

    Tras cerca de media hora de juego, el Al Nassr empezó a recuperar el equilibrio de forma gradual, y sus jugadores lograron manejar mejor la presión del Al Ittihad, con lo que el conjunto "mundialista" se mostró más capaz de conservar el balón y de llegar al último tercio ofensivo. 

    Esta mejora se reflejó rápidamente en el marcador después de que Ângelo lograra anotar el gol que recortaba distancias en el minuto 36, dándole a su equipo un gran impulso anímico y devolviendo el partido a unos cálculos más complejos antes del final de la primera parte.

    El gol de Ângelo fue una señal de que el Al Nassr empezaba a encontrar soluciones, y de que si el Al Ittihad continuaba presionando con la misma intensidad durante todo el encuentro podría abrir espacios ante su rival. Y aquí apareció la otra cara de la personalidad de Vissing, ya que no gestionó su ventaja como si estuviera obligado a seguir arriesgando, sino que decidió en la segunda parte cambiar la forma de su equipo y replegarse más atrás, apoyándose en las transiciones y aprovechando los espacios que dejaría el Al Nassr con su avance en busca del empate.

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    Este cambio hizo que la fisonomía del partido fuera completamente distinta en la segunda mitad; el Al Nassr pasó a ser el dueño de la iniciativa, la posesión y la presión, mientras que el Al Ittihad se convirtió en un equipo que defendía con un bloque más compacto y esperaba el momento oportuno para salir. 

    La idea estaba clara: el Al Nassr, al ir por detrás por un gol, se vería obligado a subir a un mayor número de jugadores, y por tanto aparecerían los espacios que el Al Ittihad podría atacar en las transiciones, algo que le permitió a Vissing mantener la ventaja en el marcador sin necesidad de arriesgar.

    Al mismo tiempo, Vissing intentó aprovechar la naturaleza del Al Nassr en los últimos minutos mediante la entrada de Youssef En-Nesyri, y centrándose en los centros y los balones dentro del área. 

    La presencia del delantero marroquí era lógica ante el escenario hacia el que se encaminaba el partido, porque el Al Ittihad se veía obligado a lidiar con una presión continua del Al Nassr, mientras que En-Nesyri podía aprovechar los balones aéreos y moverse dentro del área, además de darle a su equipo una opción adicional en las transiciones y los balones directos cuando los espacios a espaldas de la defensa del Al Nassr se hicieran más grandes.

    El joven técnico se apoyó en la parte final en las transiciones y le cedió por completo la posesión al Al Nassr, para acabar resolviendo finalmente el enfrentamiento con todo merecimiento.

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