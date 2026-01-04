'¡Vine aquí para ser gerente, no entrenador!' - Ruben Amorim envía un mensaje contundente a la directiva del Manchester United en una impactante arremetida tras el último contratiempo perjudicial en Leeds

United ascendió al quinto lugar en la Premier League, pero no pudo vencer al modesto Leeds en Elland Road. Por cierto, durante el período navideño, Amorim hizo un comentario enigmático sobre los planes de transferencia del club en enero.

"Tengo la sensación de que si tenemos que jugar un 3-4-3 perfecto, necesitamos gastar mucho dinero y necesitamos tiempo", dijo. "Empiezo a entender que eso no va a suceder. Así que, tal vez, tenga que adaptarme".

Y tras el resultado contra el Leeds, el exentrenador del Sporting CP no se guardó sus opiniones sobre la dirección del club, sugiriendo que quiere más control del que tiene actualmente y que se marchará después de que expire su contrato en 2027.

Cuando se le preguntó si todavía cuenta con el respaldo de la directiva, respondió: "Para empezar con eso, noté que recibiste información selectiva sobre todo. Vine aquí para ser el gerente del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United. Y eso está claro. Sé que mi nombre no es [Thomas] Tuchel, no es [Antonio] Conte, no es [Jose] Mourinho, pero soy el gerente del Manchester United. Y va a ser así por 18 meses o cuando la directiva decida cambiar. Ese era mi punto. Quiero terminar con eso. No voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que venga otro tipo aquí para reemplazarme."