Viktor Gyökeres o Gabriel Jesus: ¿quién debe ser el delantero titular del Arsenal en su histórica búsqueda del cuadruplete?

Fue notable la alegría de los jugadores del Arsenal cuando Gyökeres anotó su primer gol en juego abierto después de tres meses, durante la victoria en la Carabao Cup de la semana pasada frente al Chelsea.

El mediocampista estrella Declan Rice también ha destacado que gran parte del trabajo del internacional sueco pasa desapercibido, ya que genera espacio para sus compañeros al atraer a los defensores rivales hacia el centro del campo.

"Es difícil para él, porque tiene a dos defensores encima durante todo el partido," señaló Rice tras anotar un doblete en la victoria 3-2 del Arsenal sobre el Bournemouth el 3 de enero.

"Tiene que usar su fuerza, darlo todo para ayudar al equipo, y con mi primer gol de esta noche, sin su carrera desde el toque de Gabriel Martinelli y su capacidad para aguantar y pasársela a Martin [Ødegaard], ese gol no habría sido posible. Fue un momento clave para darle la vuelta al partido."

"También veo lo fuerte que remata la pelota, y cuando se le presenta espacio y llega el balón a sus pies para definir, definitivamente marcará. Confía en mí, está haciendo un trabajo increíble para nosotros, y no estaríamos donde estamos sin él."

"En este momento, los defensores en la Premier League quieren poder detener a Viktor Gyökeres, porque es uno de los mejores delanteros del mundo."

La responsabilidad recae sobre él para demostrarlo, especialmente en medio de rumores de que el Arsenal podría intentar un gran fichaje de verano por Julián Álvarez del Atlético de Madrid. Sin embargo, es Gabriel Jesus quien representa la amenaza más inmediata a la titularidad de Gyökeres.