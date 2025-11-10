Getty/GOAL
VIDEO: ¿Es Zinedine Zidane disfrazado? ¡Jude Bellingham realiza dos jugadas de habilidad impresionantes en el empate del Real Madrid con el Rayo Vallecano!
En blanco para los Blancos: el Real Madrid frustrado por el Vallecano
Ese resultado ha hecho pocos favores al equipo de Xabi Alonso, con dos puntos perdidos en el camino permitiendo a los rivales del Clásico, Barcelona, acercarse a tres en la continua batalla por el título de La Liga. El Real Madrid sigue liderando el camino por ahora, pero el grupo perseguidor se está agrupando detrás de ellos.
Jude Bellingham hizo su mejor esfuerzo contra el Vallecano para asegurar que los Blancos encontraran una chispa ofensiva. Cuando se trata de quedarse en blanco en el departamento de goles, no se puede culpar directamente al mediocampista de 22 años, quien una vez más mostró su creatividad.
Mira a Bellingham hacer trucos al estilo de Zidane
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén vistas previas expertas, predicciones basadas en datos y perspectivas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Bellingham deja a los rivales del Real Madrid persiguiendo sombras
En un momento dado, Jude Bellingham recogió la posesión en el centro del campo. Su primer toque pareció escapársele, pero con el segundo calmadamente elevó el balón por encima de un oponente que se le acercaba rápidamente, sobre su cabeza y hacia el espacio. Zidane fue famoso una vez por un movimiento similar que lo hacía deslizarse más allá de los rivales.
Otro momento llamativo de Bellingham lo vio derivar hacia el ancho del lado izquierdo. Se enfrentó a una estrella del Vallecano, movió el balón de un pie al otro, y desapareció por la línea. Lo único que faltó fue un pase final que permitiera a jugadores como Kylian Mbappe y Vinicius Junior encontrar el objetivo.
- Getty
Nuevo rol: Bellingham jugando más retrasado para el Madrid esta temporada
Alonso había sugerido al tomar las riendas en el Santiago Bernabéu que estaría buscando dejar a Bellingham en una posición más retrasada en sus planes, sin que el inglés tuviera que operar como un No.10. Sin embargo, es muy capaz de desempeñar ese papel cuando se requiera.
Habló de su orgullo al tomar la camiseta No.5 cuando se dirigió a la capital española, habiendo visto a Zidane ganar previamente títulos de La Liga y de la Liga de Campeones con ella, con las hazañas de un gran ícono siendo emuladas. Bellingham ha registrado tres goles para el Real desde que regresó de su cirugía de hombro en verano y está de vuelta en la selección de Inglaterra antes de sus clasificatorios para la Copa Mundial 2026 contra Serbia y Albania.
Anuncios