VIDEO: ¿Es Zinedine Zidane disfrazado? ¡Jude Bellingham realiza dos jugadas de habilidad impresionantes en el empate del Real Madrid con el Rayo Vallecano!

Ese resultado ha hecho pocos favores al equipo de Xabi Alonso, con dos puntos perdidos en el camino permitiendo a los rivales del Clásico, Barcelona, acercarse a tres en la continua batalla por el título de La Liga. El Real Madrid sigue liderando el camino por ahora, pero el grupo perseguidor se está agrupando detrás de ellos.

Jude Bellingham hizo su mejor esfuerzo contra el Vallecano para asegurar que los Blancos encontraran una chispa ofensiva. Cuando se trata de quedarse en blanco en el departamento de goles, no se puede culpar directamente al mediocampista de 22 años, quien una vez más mostró su creatividad.