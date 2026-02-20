VÍDEO: Vincent Kompany responde a José Mourinho por invocar el nombre de Eusebio en el caso de racismo contra Vinicius Junior con un monólogo de 12 minutos

La declaración de Mourinho suscitó numerosas críticas, y el exentrenador del Chelsea y del Manchester United fue acusado por la leyenda holandesa Clarence Seedorf, que ejercía de comentarista para Amazon Prime Video, de intentar «justificar los insultos racistas».

El exjugador del Manchester City Kompany, ahora al frente del Bayern, campeón de la Bundesliga, ha dado su opinión sobre otras escenas y comentarios desafortunados, ya que el supuesto racismo en el fútbol está generando titulares en todo el mundo.

El belga dijo: «Es un tema difícil. Vi el partido y me intrigó mucho. Hay dos componentes diferentes en la historia. Primero, lo que ocurrió en el campo; segundo, lo que ocurrió con los aficionados. Y luego está lo que ocurrió después del partido. Tenemos que separarlos.

«Cuando ves la acción en sí y cómo reaccionó Vini, esa reacción no puede ser fingida. Se ve que fue una reacción emocional. No veo ningún beneficio para él en acudir al árbitro y cargar con toda esta miseria sobre sus hombros. En ese momento, vio que era lo correcto.

«Kylian Mbappé suele ser siempre diplomático, pero fue muy claro sobre lo que vio y oyó. Luego está el jugador del Benfica que ocultaba lo que decía bajo su camiseta. En el estadio se puede ver que había gente haciendo gestos de mono, está en el vídeo. Y para mí, lo que ocurrió después del partido es aún peor.

José Mourinho básicamente ha atacado el carácter de Vini Jr al mencionar el tipo de celebración de Vini para desacreditar lo que estaba haciendo en ese momento. Fue un gran error en términos de liderazgo.

«Además, Mourinho mencionó el nombre de Eusebio. Dijo que el Benfica no puede ser racista porque su mejor jugador de la historia fue Eusebio. ¿Sabes lo que tuvieron que pasar los jugadores negros en los años 60? ¿Estuvo allí para viajar con Eusebio a todos los partidos fuera de casa y ver lo que pasó? Usar su nombre hoy para argumentar sobre Vini Jr.

«Para ser sincero, no veo mi lugar en muchas de las cosas que están pasando hoy en día, así que no quiero formar parte de un grupo u otro. He conocido a 100 personas que han trabajado con José Mourinho. Nunca he oído a nadie decir nada malo de José. Todos sus jugadores lo quieren.

Entiendo cómo es él, entiendo que lucha por su club. Sé que en el fondo es una buena persona. No necesito juzgarlo por eso. Pero también sé lo que he oído. Entiendo lo que ha hecho, pero cometió un error. Espero que no vuelva a ocurrir en el futuro y que podamos seguir adelante juntos».