Getty Images Sport
VIDEO: Son Heung-Min gana el Gol del Año de la MLS 2025 por impresionante tiro libre
- Getty Images Sport
Decidido por los votos de los aficionados
La MLS abrió a finales de octubre la votación de los aficionados para el Gol del Año de AT&T, y el premio, decidido en MLSsoccer.com, se otorgó tras elegir los votantes el tiro libre de Son por encima de otros nominados de la temporada 2025.
Mira el gol de Son Heung-Min
El gol de la victoria de Son llegó al inicio del partido contra el FC Dallas, al ejecutar un tiro libre que curvó sobre la barrera y colocó con precisión en el poste cercano.
Inicio fulgurante de Son en LAFC
Impacto inmediato de Son en LAFC: la estrella surcoreana llegó en agosto tras diez años en Tottenham y anotó su primer gol en la MLS en apenas su tercer partido. En su temporada de debut, registró nueve goles y tres asistencias en 10 partidos de liga.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Son y LAFC?
LAFC de Son se medirá al Austin FC en la primera ronda de los playoffs de la MLS, con el Juego 1 programado para el 29 de octubre.
