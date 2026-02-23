Getty Images Entertainment
VÍDEO: ¡Ronaldinho sigue en forma! El icono brasileño deslumbra en el partido entre las leyendas del Barcelona y el Real Madrid y empuja juguetonamente a Marcelo al césped
Saviola y Barral intercambian goles
En el marcador, el partido fue una historia de dos mitades. El Barcelona disfrutó de la mejor parte del primer tiempo, dictado en gran medida por la influencia creativa de Ronaldinho y el movimiento de Saviola. El delantero argentino, que representó a ambos clubes durante su legendaria carrera, se mostró muy acertado en el último tercio del campo y marcó su gol con la serenidad que caracterizó su etapa en La Liga. Al descanso, el Blaugrana ganaba 1-0 y parecía controlar el ritmo del partido, para deleite de los aficionados locales vestidos con los colores del Barcelona.
En la segunda parte, los veteranos del Real Madrid resurgieron, introdujeron jugadores frescos y aumentaron la intensidad en busca de la remontada. Su persistencia acabó dando sus frutos cuando David Barral encontró el fondo de la red para empatar el marcador. Barral, un prolífico goleador en las categorías inferiores del fútbol español que también disfrutó de una exitosa carrera en la máxima categoría, demostró su instinto depredador para asegurar el reparto de puntos. A pesar de que ambos equipos tuvieron más ocasiones a medida que se abría el partido, ninguno de los dos consiguió marcar el gol de la victoria antes del pitido final.
Ronaldinho fue fundamental en el primer gol.
Ronaldinho fue sin duda la estrella de la noche. El brasileño, de 45 años, sigue siendo un icono mundial, y cada uno de sus toques fue recibido con vítores desde las gradas. Demostrando que aún es capaz de desbloquear el juego con facilidad, el ex ganador del Balón de Oro fue fundamental en el primer gol del equipo catalán. Realizó un pase elevado característico hacia el espacio para Jonathan Soriano, quien a su vez asistió a Saviola para que rematara con precisión. Fue una jugada que hizo retroceder el tiempo y demostró la compenetración que aún existe entre las antiguas estrellas del Barcelona.
Las travesuras juguetonas resaltan el espectáculo.
Sin embargo, el momento más comentado de la noche fue una interacción descarada entre Ronaldinho y su compatriota Marcelo. Mientras el ex lateral del Madrid se preparaba para reanudar el juego desde su propio campo, Ronaldinho se acercó sigilosamente y le dio un empujón travieso. Siempre dispuesto a hacer un poco de espectáculo, Marcelo respondió tirándose al césped con exagerada teatralidad, imitando la intensa tensión de un Clásico competitivo de alto riesgo. El estadio reconoció inmediatamente el carácter jovial del intercambio y estalló en carcajadas cuando los dos brasileños se dieron un cálido abrazo y bromearon en el campo.
Exitoso debut en Estados Unidos para el Clásico de las Leyendas
Este partido marcó un hito importante, ya que fue el primer Clásico entre estos dos equipos veteranos que se celebró en suelo estadounidense.
Mientras los jugadores daban la vuelta de honor tras el empate 1-1, toda la atención se centró en Ronaldinho, que parecía disfrutar cada segundo bajo los focos. Para los aficionados de Los Ángeles, poder presenciar en persona sus pases «sin mirar» y su contagiosa sonrisa ya valió por sí solo el precio de la entrada. Mientras la generación actual se prepara para la recta final de la temporada, las leyendas demostraron que la historia del Clásico es un legado que continúa cautivando al mundo a través de las botas de aquellos que lo hicieron famoso en primer lugar.
