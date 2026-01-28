VÍDEO: El PORTERO del Benfica, Anatoliy Trubin, marca un INCREÍBLE gol de cabeza en el minuto 98 contra el Real Madrid para salvar la campaña del Benfica en la Champions League y preparar un partido de desempate.

De cara a este encuentro, el Benfica sabía que tenía que ganar para terminar entre los primeros 24 y alcanzar las fases eliminatorias de la Liga de Campeones. Las cosas empezaron mal cuando Kylian Mbappé adelantó al Madrid en el minuto treinta antes de que Andreas Schjelderup igualara seis minutos después. El destacado Vangelis Pavlidis puso el 2-1 justo antes del descanso desde el punto de penalti, y el segundo de Schjelderup les dio algo de respiro. Kylian Mbappé anotó de nuevo para preparar un final emocionante, uno que terminó de la manera más dramática cuando Trubin fue instruido a subir para un córner final por el entrenador Jose Mourinho, antes de que anotara un improbable cabezazo para desatar el pandemonio. El Madrid tuvo a Raul Asencio y Rodrygo en el tiempo de descuento del segundo tiempo mientras tuvieron que conformarse con un noveno puesto y un enfrentamiento contra el Inter de Milán. El Benfica se enfrentará a Bodo/Glimt, un equipo contra el que la Roma de Mourinho perdió 6-1 en la Liga de Conferencia en 2021.