VÍDEO: Ousmane Dembélé firma otro gol de Puskás y envía un claro “hemos vuelto” desde París
Dembélé lidera la goleada sobre un lamentable Marsella
Un autogol de Facundo Medina, sumado a los tantos de Khvicha Kvaratskhelia y Lee Kang-in, selló una victoria contundente del PSG, que recuperó una ventaja de dos puntos en la cima de la tabla. Dembélé fue elegido con justicia como Jugador del Partido, y su segundo gol acabó siendo la acción más memorable de la noche.
A primera vista, la jugada no parecía entrañar demasiado peligro cuando el internacional francés recibió el balón abierto sobre la banda derecha. Sin embargo, tras un amague hacia el interior, dejó desparramados a dos defensores del Marsella, encaró el área y definió con un exquisito disparo de exterior que terminó en el fondo de la red. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a señalar el gol como un firme candidato al Premio Puskás.
No es la primera vez que Dembélé provoca ese tipo de reacción: en enero ya había causado sensación con una vaselina espectacular ante el Lille. Habrá que esperar para saber si alguno de esos dos tantos acaba siendo nominado al Premio Puskás 2026, pero lo cierto es que el francés sigue firmando momentos de auténtica genialidad.
"Vamos a hacer todo lo posible para ganarlo todo"
El PSG arrasó con el triplete la temporada pasada, pero todavía no ha alcanzado su máxima velocidad en la 2025-26 bajo la dirección de Luis Enrique. De hecho, tuvo que conformarse con disputar los playoffs de la fase eliminatoria de la Champions League tras quedar fuera del top ocho en la fase de liga, no ha logrado despegarse del Lens en lo más alto de la Ligue 1 y, además, sufrió una eliminación temprana en la Coupe de France a manos de sus vecinos del Paris FC.
Sin embargo, Dembélé está convencido de que el conjunto parisino empieza a encontrar su mejor versión en el momento justo y no dudó en lanzar una advertencia al resto de sus rivales tras la exhibición frente al Marsella.
“Es un partido especial para todos los parisinos”, declaró el francés a la prensa. “Queríamos hacer un gran encuentro y mandar un mensaje claro: hemos vuelto. En esta segunda mitad de la temporada vamos a hacer todo lo posible por ganarlo todo”.
"¡Por eso ganó el Balón de Oro!"
Defender los títulos de la Ligue 1 y la Champions League no parece fuera del alcance del PSG si Dembélé mantiene este nivel de rendimiento en el tramo decisivo de la temporada. Tras el pitido final, Luis Enrique subrayó la importancia del atacante de 28 años en declaraciones a Ligue 1+.
“Es un jugador diferente. Por eso ganó el Balón de Oro. La forma en la que juega es especial, está a otro nivel. Es un auténtico placer contar con un futbolista de este calibre”, afirmó el técnico asturiano. “Estoy muy feliz por él y por el equipo. Tenemos que seguir así”.
El exentrenador del Barcelona añadió: “Esperábamos un partido complicado. En la primera parte lo fue, pero supimos imponernos, jugamos muy bien y creo que merecimos claramente la victoria”.
Noche para el olvido de Greenwood y el Marsella
En marcado contraste, el Marsella vivió una noche para el olvido, muy lejos de repetir la victoria por 1-0 lograda en casa ante el PSG el pasado mes de septiembre. El equipo de Roberto De Zerbi fue completamente superado en el Parque de los Príncipes, y el exdelantero del Manchester United, Mason Greenwood, pasó inadvertido durante los 80 minutos que estuvo en el campo, sin llegar a realizar un solo disparo entre los tres palos.
La goleada supuso la derrota más abultada del Marsella en la historia de Le Classique, tras más de 110 enfrentamientos entre ambos clubes. Su capitán, Leonardo Balerdi, no buscó excusas por un resultado tan duro, que deja al conjunto de De Zerbi a 12 puntos del PSG en la tabla.
“No podemos aceptar esto. No vinimos aquí para hacer lo que hicimos”, declaró Balerdi a Ligue 1+. “Estuvimos completamente fuera del partido en la primera parte, y eso se paga caro ante un equipo como este”.
