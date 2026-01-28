Neymar estará ansioso por volver al campo con Santos en un intento de demostrar su forma y estado físico a tiempo para la Copa del Mundo 2026. No hay garantía de que Neymar haga parte del equipo de Carlo Ancelotti para el torneo en América del Norte, México y Canadá este verano, especialmente porque no ha jugado con la Selección desde 2023. Ancelotti dijo en septiembre que Neymar debe demostrar su estado físico para estar en el equipo, diciendo a ESPN: "No vamos a observar cómo juega Neymar, obviamente. Todos conocen su talento. En el fútbol moderno, para aprovechar su talento, el jugador debe estar en buenas condiciones físicas. Si está en su mejor condición física, no tendrá problemas para estar en la selección nacional. Todos quieren a Neymar en la selección nacional en buena condición física. Hablé con él y le dije 'tienes tiempo para prepararte de la mejor manera para estar allí y ayudar al equipo a intentar hacer su mejor esfuerzo en la Copa del Mundo'.