Getty Images Sport
VIDEO: Neymar en total incredulidad mientras sus compañeros de equipo del Santos parecen ignorar completamente al veterano jugador durante un pasaje de juego extraño
Neymar fue completamente ignorado por sus compañeros de equipo del Santos
El extraño incidente se desarrolló en el minuto 66 del enfrentamiento de Santos con Flamengo en el Maracaná, cuando las frustraciones de Neymar llegaron al límite. Con su equipo perdiendo 2-0, el delantero de 33 años exigió que Santos abandonara su ineficaz enfoque de balones largos y en su lugar jugara pases cortos y controlados desde atrás. Cuando su petición fue ignorada, Neymar - normalmente estacionado en el ataque - retrocedió para cobrar el saque de meta él mismo, intentando iniciar el juego de posesión que quería ver.
Pero sus esfuerzos rápidamente fueron en vano, ya que momentos después, el central Luan Peres lanzó otro balón largo directamente al campo, que fue fácilmente interceptado por Flamengo y devolvió la posesión al equipo local. Se podía ver a Neymar deteniéndose en seco, con los brazos levantados en exasperación, antes de sacudir la cabeza incrédulo.
El momento encapsuló perfectamente la desconexión entre Neymar y sus compañeros de equipo durante una temporada de agitación en Vila Belmiro. Para un jugador que surgió en las filas de Santos y luego construyó su carrera en un fútbol creativo y basado en la posesión en Barcelona y Paris Saint-Germain, la falta de cohesión táctica desde su regreso ha sido evidente. La difusión viral del clip en línea - con los aficionados llamándolo "lo más Neymar de siempre" - solo intensificó el escrutinio sobre la comunicación y la moral del equipo.
El video muestra cómo se ignora la demanda táctica de Neymar.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances de expertos, predicciones basadas en datos y análisis ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Neymar hace un berrinche tras ser sustituido
Más tarde en el juego, Neymar fue sustituido por el entrenador Juan Pablo Vojvoda, un acto que solo profundizó su frustración. Con Santos perdiendo 3-0 en el minuto 85, Vojvoda reemplazó a Neymar con el centrocampista argentino Benjamin Rollheiser. Las cámaras captaron al jugador de 33 años visiblemente cuestionando la decisión, diciendo, "¿Me vas a sacar?" hacia el banco antes de salir directamente del campo y dirigirse al vestuario sin esperar el silbato final.
Santos anotó dos goles de consolación tardíos pero finalmente no fue suficiente, perdiendo 3-2, un resultado que los mantuvo sumidos en la zona de descenso con solo seis partidos restantes en la temporada. En sus comentarios post-partido, el entrenador Vojvoda intentó restar importancia a la tensión, insistiendo en que la reacción de Neymar fue "normal para un jugador que quiere ayudar al equipo". Sin embargo, la partida del brasileño resaltó la creciente frustración dentro del campamento de Santos, mientras el club continúa luchando por no descender. La derrota ante Flamengo los mantuvo a dos puntos de la seguridad con solo 33 puntos en 32 partidos, dejando a los ocho veces campeones brasileños en peligro real de bajar a la Serie B.
Las luchas personales de Neymar han reflejado las del club. Después de regresar a Santos desde Al-Hilal en enero, ha logrado solo tres goles y seis asistencias en 15 apariciones en medio de recurrentes problemas de lesiones.
- getty
¿Qué significa esto para los sueños de Neymar en la Copa del Mundo?
La situación incierta de Neymar en el Santos está llamando la atención de todo el mundo del fútbol. El presidente del club, Marcelo Teixeira, confirmó que las conversaciones para la renovación del contrato están en curso, pero admitió que las limitaciones financieras podrían forzar una separación al final del año. "Santos tiene un límite", dijo a Globo. "El proyecto de Neymar es la Copa del Mundo 2026. Si encontramos un punto en común, su continuidad será confirmada."
Ese sueño del Mundial sigue siendo central en las decisiones de carrera de Neymar. El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, no lo ha seleccionado desde que se hizo cargo a mediados de 2025, citando la falta de forma física e intensidad del delantero. El exentrenador del Real Madrid sugirió que el futuro de Neymar está en un rol más central: "Creo que necesita jugar más en el centro, no como extremo, porque los extremos en el fútbol de hoy deben trabajar también defensivamente."
¿Un final de pesadilla para el regreso soñado de Neymar?
Por ahora, Neymar se concentrará en ayudar a Santos a sobrevivir al descenso, una tarea cada vez más desesperada con solo seis partidos restantes. Su próxima prueba será contra los líderes de la liga, Palmeiras, donde el equipo necesitará un resultado positivo para mantener vivas sus escasas esperanzas. Neymar, si es seleccionado, deberá liderar con el ejemplo y redescubrir la chispa que una vez lo convirtió en el talismán de Brasil.
Fuera del campo, el veterano delantero enfrenta una decisión crítica respecto a su futuro. Su contrato con Santos expira el 7 de diciembre, y aunque ambas partes han expresado el deseo de extenderlo, las realidades financieras del club y las ambiciones de Neymar de disputar una última campaña en un Mundial podrían resultar difíciles de reconciliar.
Mientras tanto, informes en Estados Unidos afirman que el Inter Miami está siguiendo de cerca la situación, ya que el club de la MLS está ansioso por reunir a Neymar con sus excompañeros del Barcelona, Lionel Messi y Luis Suárez. Un movimiento podría materializarse si Santos desciende, y ESPN Brasil sugiere que el jugador de 33 años se marcharía de inmediato si el club no logra mantenerse.
Anuncios