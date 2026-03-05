Traducido por
VÍDEO: ¡Mira la cara de Mikel Arteta! Mira el momento extremadamente incómodo en el que le cuentan al entrenador del Arsenal la furiosa diatriba de Fabian Hurzeler sobre «crear tus propias reglas»
Arteta se enfrenta a acusaciones de «artes oscuras»
Las repercusiones de la reñida victoria del Arsenal en la costa sur dieron un giro inesperado durante la rueda de prensa posterior al partido. Mientras los Gunners celebraban tres puntosvitales en su lucha por el título de la Premier League, el entrenador del Brighton, Hurzeler, se dedicó a lanzar un duro ataque contra el juego sucio de los visitantes. El técnico de 33 años acusó al equipo de Arteta de manipulación deliberada y de perder tiempo de forma excesiva para mantener su ventaja.
El ambiente se volvió visiblemente incómodo cuando Arteta fue informado directamente de los comentarios de Hurzeler. Las imágenes de la rueda de prensa captaron la expresión de asombro del español mientras asimilaba la acusación de que su equipo estaba actuando al margen del espíritu del juego. A pesar de que el Brighton dominó la posesión y registró 13 tiros frente a los cuatro del Arsenal, el enfoque pragmático del equipo del norte de Londres acabó asegurando el resultado, para gran frustración del banquillo local.
Hurzeler critica duramente la estrategia del Arsenal
Hurzeler ya había hecho varios comentarios mordaces sobre el rendimiento del Arsenal. En la rueda de prensa posterior al partido, dijo: «En este momento tengo la sensación de que están jugando según sus propias reglas, independientemente de cómo lo hagan, por lo que creo que es difícil juzgarlo. En general, como he dicho, nunca seré ese tipo de entrenador que intenta ganar de esa manera. Hago una pregunta: ¿han visto en un partido de la Premier League a un portero caer tres veces en un partido? Tenemos que encontrar la manera de dar con soluciones contra este tipo de equipos y esa es nuestra responsabilidad, así que tenemos que seguir trabajando. Quejarse no sirve de nada, por eso nos centramos en nosotros mismos».
Cuando se le transmitieron estos comentarios a Arteta, respondió: «¡Qué sorpresa! No. Solo hay que volver a los partidos anteriores y se encontrarán muchos comentarios como este, siempre de él».
- Getty Images Sport
Presión por el título y preocupaciones por las lesiones
Aunque la victoria mantiene al Arsenal firmemente al frente en la lucha por el título, el desgaste físico de sus esfuerzos defensivos está empezando a notarse. Los Gunners estarán pendientes de la recuperación de William Saliba, que se perdió el partido en el Amex por un problema en el tobillo. Perder al central francés durante un periodo de tiempo significativo supondría un golpe monumental para la zaga más estable de la liga, lo que podría obligar a Arteta a replantearse su conservadora configuración táctica en las próximas semanas.
El Arsenal se prepara ahora para su partido de quinta ronda de la FA Cup contra el Mansfield Town el sábado, seguido del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen.